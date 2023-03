Consultora de moda Camila Cavalcante destaca as principais cores do momento

Acabou o Carnaval, mas o clima quente ainda vai permanecer por um período. Para quem deseja ter um look de destaque e resplandecer na estação mais luminosa do ano, a consultora de moda e criadora da Escola de Moda Cá Cavalcante, Camila Cavalcante, dá algumas dicas de cores que devem ser amplamente utilizadas neste momento. Confira:

Digital Lavander – Eleita pela Worth Global Style Network (WGSN), a cor de 2023, a Digital Lavander, tom de lilás, é, de acordo com Camila, sensorial e imaginativa, com capacidade de despertar calma e serenidade.

Sundial – Trata-se de um tom amarelo alaranjado, terroso. “Essa cor veio com muita força neste ano à medida que o interesse por resgatar às origens aumentou entre as pessoas”, diz a consultora de moda.

Luscious Red – Puxando para o rosado, a Luscious Red assemelha-se à cor da framboesa. Segundo Camila, por ter uma tonalidade mais discreta apresenta uma vibração calma e acolhedora.

Tranquil Blue – Tom de azul mais claro. “Por remeter a elementos do ar e da água, o Tranquil Blue representa quietude e tranquilidade”, afirma Camila.

Verdigris – Tonalidade mais escura de verde, ficando entre o verde e o azul, a cor Verdigris, de acordo com a consultora de moda, sinaliza uma mudança para tonalidades digitalizadas e revigorantes.

Scuba Blue – Tom de azul mais quente que combina muito bem com o verde, a Scuba Blue é perfeita para criar looks color block, segundo Camila. Trata-se da tonalidade do vestido Balanciaga de Kim Kardashian, que causou frisson nas últimas semanas de moda. Também é chamada de Azul Cerúleo. “Eleita pela Pantone uma das cores do Inverno de 2022, a Scuba Blue está bombando no verão de 2023”, afirma a consultora de moda.

Pink Valentino – “A grife Valentino e a Pantone se juntaram para criar um tom único de rosa para a marca. Tom de rosa mais vivo, a Pink Valentino já é a sensação da trend Barbicore”, ressalta Camila.

Verde Lima – Tom de verde mais quente, que fica entre o verde amarelo, a cor verde lima ilumina e traz frescor. “Justamente por isso é considerada uma das caras do verão”, explica.

Laranja – Todo os tons de laranja são uma boa pedida para a moda verão 2023, segundo a consultora de moda. “Isto porque trata-se de uma cor quente que remete à alegria, vitalidade, prosperidade e sucesso”, finaliza Camila.