Conheça a história da calça jeans

Da década de 70 até os dias atuais, a calça jeans ditou tendências marcantes no cenário fashion e que continuam em voga. Com DNA easy-to-wear e assumindo diferentes shapes, hoje a peça ícone da moda tornou-se indispensável para os guarda-roupas. Com mais de 100 anos de existência, a calça jeans tem lugar garantido nos guarda-roupas e é tida como a peça mais democrática e coringa da moda, isto é, transita e se adapta com facilidade em diferentes estilos e ocasiões. Mas para alcançar esse patamar, o item passou por marcos importantes em meio a história da moda.

Com a evolução da moda e do mercado, hoje a calça jeans está disponível nos mais diferentes formatos. Para que não haja erro na hora de comprar uma nova peça e montar a produção fashion, Fernanda Graneiro, Head de Imagem e Estilo da Caedu, separou 4 opções que toda mulher deve ter no guarda-roupa além de dicas de como aplicá-las nos mais diferentes looks. Confira!

Calça cigarrete

Calça Flare

Calça reta

Calça skinny

Calça cigarrete: coringa para propostas elegantes e formais

Com modelagem ajustada ao corpo e barra acima do tornozelo, de acordo com a expert em moda, a calça cigarrete é uma ótima opção para produzir looks para ocasiões mais formais e elegantes, mas que ao mesmo tempo pedem um ar mais descontraído do jeans. “Esse é um caso clássico de looks para o trabalho, que pedem um visual mais arrumadinho, mas sem muita seriedade. Aposte em um jeans cigarrete, combinado a um blazer e uma sandália de salto alto para imprimir o mood ideal’’, indica.

Calça flare: coringa para propostas leves e despojadas

Atualização da calça “boca de sino”, ícone dos anos 70, com modelagem ajustada até os joelhos e a barra mais larga, menos aberta e comprida do que sua versão anterior, a calça flare é o modelo perfeito para looks despojados e super fashionistas. “A flare jeans é ideal para mulheres adeptas ao estilo boho. Uma dica de ouro é combinar o modelo a um cropped e um kimono; o resultado será um look descontraído e com movimento”, aconselha.

Calça jeans reta: coringa para todas as horas

Com o título de jeans mais democrático do guarda-roupa, a calça jeans reta apresenta um formato mais folgado e com corte reto, como seu próprio nome já diz. Ela é sinônimo de versatilidade, uma vez que se adapta às mais diversas produções fashions. “Na dúvida, sempre digo, escolha o jeans reto! Para um passeio no shopping ou para um jantar a dois, essa modelagem proporciona estilo para qualquer situação. Se a ideia é um look mais informal e despojado, aposte na combinação clássica t-shirt, jeans e tênis. Agora se a ideia é impressionar o crush, traga uma pitada de sensualidade a produção combinando a calça à uma blusa de ombro caído e um scarpin”, destaca.

Calça jeans skinny: coringa para produções contrastantes e fluídas

Ajustado ao corpo, mas diferente da calça cigarrete, o jeans skinny conta com modelagem mais alongada. Este é uma ótima opções para produções que pedem contraste visual. “Ao optar por esse modelo de calça, para não errar, escolha para a parte de cima do look uma peça mais soltinha, como uma bata, t-shirts mais larguinhas ou um cardigan assimétrico, por exemplo. Dessa forma, é possível harmonizar e equilibrar as proporções visuais” explica.

A história da calça jeans

1792

O jeans teve sua primeira aparição em 1792, na França, quando era utilizado como material para confecção de roupas de marinheiros. Na época, era reconhecido como tecido de nimes, que deu origem a palavra demim, e se caracterizava por ser uma peça pouco maleável e em tonalidade marrom.

1837

Mais tarde, em 1837, o inventor alemão Levi Strauss importou o jeans para o território americano e adaptou-o para uma versão mais confortável e maleável, destinada para confecção de roupas de trabalhos de mineradores.

1860

Após quase 30 anos, Levi Strauss e o alfaiate californiano Jacob Davis foram responsáveis pela primeira calça jeans patenteada, a 501.

Estilo de 1860 – Foto:

Estilo de 1950 – Foto: Divulgação

1950

Foi na década de 50 que a calça jeans virou febre entre as celebridades de Hollywood, como Marylin Monroe, Marlon Brando e James Dean.

1970

Já na década de 70, o ícone fashion ganhou uma versão repaginada e que caracteriza a essência dos estilos flower power, woodstock e hippie. Chegava a vez do protagonismo das famosas calças boca de sino.

1990

Febre nos anos 90, o atual mom jeans, de cintura alta e modelagem reta, tomou conta das produções fashions pelo mundo. E daí em diante, o item versátil e talvez o mais democrático da moda, ganhou as mais diferentes versões, que transitam de geração para geração sem perder o ar cool e fashion.