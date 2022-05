Conforto aliado com modernidade!

Esse é o conceito da coleção Primavera/Verão 22/23 da Piccadilly. As novidades seguem as principais tendências das estações, como as fashion colors, opções de sapatos com amarrações, e uma linha para festas

Já de olho nas estações mais quentes, a Piccadilly apresenta, na feira SICC – Salão Internacional do Couro e do Calçado, principal lançadora da moda da temporada de calor do setor calçadista, a nova coleção: Happiness Primavera/Verão22/23, que marca um recomeço, onde as mulheres vão reaprender a viver, se relacionar e até voltar a usar saltos altos.

Com esse lançamento, a marca segue com o mote de proporcionar uma caminhada mais leve às mulheres, trazendo calçados que proporcionam conforto, bem-estar e autoestima; além de oferecer muito conceito de moda: os novos modelos apresentam sustentabilidade, tecnologia, estilo e cores alegres e vibrantes, que estarão em alta na próxima temporada. “Para celebrar a vida, estamos trazendo uma coleção com bastante cores, brilhos, elegância e modernidade. Para deixar as mulheres mais seguras e confiantes, estamos apostando em novas tecnologias funcionais, que eliminam o desconforto da vida delas”, comenta Ana Carolina Grings, vice-presidente e diretora de produto da Piccadilly.

Destaques da coleção!

Nessa temporada, a Piccadilly segue com duas principais cartelas de cores: uma casual, que traz tons pastéis refrescantes para os dias mais quentes, como o salmão, tonalidade derivada do laranja, que transmite alegria, vitalidade e diversão. Já a segunda, traz cores vibrantes e inspiradas na tendência dopamine dressing, termo usado para representar a importância de vestir o que proporciona felicidade para a pessoa, sem seguir regras de moda. Nessa cartela, as tonalidades são mais vivas e autênticas, como azul, roxo, verde, rosa e tons alaranjados, como tangerina e cenoura.

Par de sapatos coloridos

Além disso, a coleção da marca traz algumas tendências que irão bombar nas temporadas de calor, como fashion colors, tonalidades que garantem vida ao look; calçados com amarrações, gladiadoras, modelos metalizados, com tachas, multicolors, entre outras.

MARSHMALLOW













A linha que é sucesso de vendas da marca e já possui dois modelos, slide e flip-flop, agora conta com a versão sandália. Produzidos em Full Eva, material 100% reciclável, os calçados são flexíveis, antiderrapantes e fáceis de limpar, proporcionando conforto e alta durabilidade.

HELLO FASCITE







Ideal para mulheres que sofrem com desconfortos causados pela fascite plantar, a linha Hello Fascite é aprovada por especialistas e os seus calçados contam com uma palmilha anatômica ultramacia, com largura especial e elevação no arco que suporta e neutraliza a pisada, distribuindo os pontos de pressão e aliviando os desconfortos. Na coleção PV 22/23, a novidade fica por conta dos novos modelos que ganharam a tecnologia: um tênis e uma sandália de salto alto.

ENERGY ON

A linha Energy ON ganha, na nova coleção, novas cores de tênis: pêssego, jeans estonado e cinza estonado. Os calçados possuem exclusivo sistema de imãs, que fica embutido na sola, na região do calcanhar, que emite uma vibração relaxante durante a caminhada, absorvendo até 87% do impacto de cada passo e prevenindo dores nas articulações dos joelhos, além relaxamento para as pernas e pés. Com design arrojado e calce fácil, são produzidos com cabedal em knit, com fio pet sustentável, e solado em EVA superleve, com desenhos inspirado nas folhas da natureza.

Hello Esporão

A linha Hello Esporão possui tecnologia que previne as dores causadas pelo esporão, inflamação que surge no calcanhar devido ao crescimento anormal de uma calcificação no osso do calcâneo, trazendo desconforto. Com uma fórmula renovada, os calçados previnem as dores e distribuem a pressão plantar de forma mais uniforme, amortecendo o impacto. Eles contam com palmilha anatômica com contorno especial que diminui a pressão na região central do calcanhar, oferecendo maciez a cada passo.

Linha Festas

Para oferecer calçados clássicos e elegantes que criam harmonia e charme aos looks de ocasiões especiais, a linha Festas opções perfeitas para usar em casamentos, formaturas, entre outros eventos formais. São calçados como sandálias e sapatos de salto, em tons como o preto, branco, prata, dourado e muito brilho!