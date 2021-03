Confira dicas para decoração da Páscoa

Cores pastéis, elementos da natureza, velas e peças com valor sentimental podem ser grandes aliados na decoração de páscoa, destacando os clássicos coelhos. Mesmo quando a ocasião é temática, a mistura de elementos é uma maneira de valorizar as decorações.

Na montagem de uma mesa para almoço de páscoa, a designer de interiores Karina Rezende, de Americana, sugere a escolha de tons suaves mas que também tragam alegria ao ambiente.

As cores ideais para a Páscoa são as em tons pastéis – Foto: Adobe Stock

“A mesa de páscoa é uma mesa alegre, feliz. Os pratos não precisam ter coelhinhos, mas as cores energizam”, afirma, citando os tons pastéis em amarelo, rosa, verde ou azul, que possibilitam a criação de um clima ameno e gostoso e podem se fazer presentes nas louças, taças, jogos americanos ou toalhas.

“O verde é essencial em uma mesa por diversos motivos, pela sua simbologia, pela sua energia, mesmo que seja só uma folhagem no centro da mesa. Faça uma decoração em cima dessa folhagem verde”, recomenda.

Independente do horário em que ocorre a comemoração, que costuma ser no almoço do domingo, a designer indica o uso de velas – principalmente devido à simbologia, embora elas estejam em alta, com cores e formatos diversificados para castiçais.

Além disso, incentiva o uso de objetos de valor sentimental e ressalta que uma mesa bem decorada não depende de peças de grife e nem de compras especiais para a ocasião.

“Temos que valorizar cada vez mais o que a gente tem, e por isso a misturinha na decoração é essencial. Use uma peça de valor sentimental, e acrescente outra relacionada ao tema do momento”, afirma.

Guardanapo – Foto: Adobe Stock

Você pode colocar um coelhinho, guardanapos de tecido com formato de orelhinha, um vaso com flores. Não podemos perder a essência da Páscoa, mesmo quem não tem os filhos em casa e independente da idade, afirma a designer de interiores Karina Rezende.

Ambiente com o espírito da Páscoa, de forma fácil e acessível

Mesmo sem convidar os familiares, para manter a doçura da data, a empresária e dona da loja de papelaria fina e decoração Remembear, Fabiani Christine, mostra algumas dicas de decoração de Páscoa.

Guirlanda – Foto: Divulgação

Guirlanda

Engana-se quem pensa que as guirlandas são somente decoração de Natal. Esse objeto decorativo combina muito bem com a Páscoa, e pode ser uma representação da ressurreição e do renascimento celebrados no feriado. “As guirlandas podem ser decoradas com trigo, com coelhinhos, com imagens que representem a data”, acrescenta Christine.

Usando o que tem em casa

Para fazer uma decoração não precisa sair de loja em loja comprando materiais que podem ser descartáveis depois. Fabiani lembra que é possível usar ovos e suas cascas, cenouras e outras verduras para fazer centros de mesa. “Podemos fazer um arranjo de flores com cenoura: a base do arranjo todo de cenoura e com flores por cima”, ensina.

Para as crianças

E a decoração pode ser elegante e atrativa para as crianças ao mesmo tempo. A proprietária da Remembear, Fabiani Christine Fabiani dá como dica utilizar as próprias guloseimas complementadas com coelhinhos de pelúcia como enfeite. “Coloque potes de acrílico transparente com jujuba, marshmallow, amendoim colorido que já dá uma cor na decoração”.