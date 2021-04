Como usar plantas no banheiro de maneira harmônica e moderna

Para os amantes das plantas e do bem-estar, montar uma parede viva dentro do banheiro pode trazer boas energias ao cômodo, além de uma decoração moderna e com o toque de natureza. Para auxiliar em como obter um visual harmônico com essa proposta, o Érico Miguel, técnico da Ideia Glass, dá dicas incríveis de uso, inclusive dentro da área de banho

Estão cada vez mais comuns os ambientes das casas repletos de plantas, seja em vasinhos ou paredes vivas. E no banheiro não é diferente! O cômodo pode ser perfeito para apostar em um jardim vertical. “De modo estratégico e funcional, inserir um jardim vertical no banheiro pode transformá-lo em um local revigorante, com boas energias que ajudam no relaxamento na hora do banho. Além disso, esse toque verde pode trazer charme e modernidade ao espaço”, conta Érico Miguel, técnico da Ideia Glass.

O profissional separou 5 dicas que vão nortear quem está pensando em aderir a moda do momento. Veja a seguir!

A escolha da planta

Na hora de escolher as plantas que vão compor o jardim vertical, é preciso se atentar aos tipos que se dão melhor em ambientes internos e úmidos, com pouca ventilação e luminosidade natural. “As plantas mais indicadas para o banheiro, são a samambaia, palmeira ráfia, palmeira camedória, espada de São Jorge, zamioculca, cactos e suculentas. Apesar de serem tipos bem diferentes umas das outras, todas elas se adaptam bem ao local”, recomenda Érico.

Cuidados necessários

De acordo com o profissional, apesar das plantas do jardim vertical não precisarem de sistema de irrigação e manutenção de cultivo diário, é importante ter certos cuidados com essas folhas. “Os cuidados são muito relativos e vai depender do tipo de planta escolhido para o ambiente. Mas de modo geral, é preciso sempre lembrar de regá-las e podá-las sempre que necessário”, explica Érico.

Itens complementares

Se a proposta é conseguir transformar o banheiro em um local revigorante, com boas energias, Érico revela que existem outros elementos na decoração que ajudam a garantir essa sensação. “Uma boa dica é apostar em uma iluminação estratégica em certos pontos do banheiro, como na área de banho, que irá ajudar no relaxamento. Outro item importante são os espelhos, que auxiliam a refletir as energias boas no local”, indica o profissional.

Combinando o verde com a decoração

Segundo Érico, para equilibrar com o visual do jardim vertical, trazendo harmonia para o cômodo, é importante contar com itens que agreguem beleza e modernidade. “Uma boa saída é apostar em modelos de box de banho sofisticados e elegantes. Além de optar por utilizar revestimentos em pedra, que são as mais modernas do momento, indico fazer uso de uma marcenaria que combine com esses dois itens”, conta o técnico.

Elegance

Se a intenção é garantir um ambiente moderno, o Kit Box Elegance é a escolha ideal. Com roldanas aparentes, que podem ser encontradas em diferentes cores, como o prata, rose gold, dourado, preto e branco, o design do box proporciona um visual clean e elegante ao banheiro. Com peças feitas em latão cromado de alta resistência e qualidade, ele se adapta a diferentes tamanhos de banheiros e possui 5 anos de garantia.

Elegance – Foto: Divulgação