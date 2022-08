Como ter o cabelo igual da Juma Marruá de “Pantanal” de maneira simples

A novela “Pantanal” se tornou um grande sucesso e, consequentemente, um dos assuntos mais comentados ultimamente. A personagem Juma Marruá, interpretada por Alanis Guillen, virou a febre das telinhas e seu cabelo se tornou alvo de desejo para inúmeras brasileiras.

Aline Luize, expert em mega hair, explica que ter as madeixas iguais às da Juma é mais fácil do que parece. “Percebemos que a personagem possui uma grande quantidade de cabelo e fios bastante volumosos, o que é possível com as extensões capilares”, conta.

A especialista acrescenta que o alongamento não é nem um pouco prejudicial ao cabelo natural devido às novas técnicas existentes no mercado. “Hoje em dia, com os aperfeiçoamentos nas formas de colocação do mega hair, como o método Aline Luize que é uma variação e evolução do ponto americano, é possível aplicar as mechas em telas feitas sob medida de maneira completamente anatômica e delicada, e assim os fios não sofrem nenhum dano”, completa.

Uma dúvida que pode surgir sobre o assunto, é o fato de a personagem possuir cabelos ondulados, não lisos. Será que existe mega hair assim? Aline explica que sim! “Atualmente, há diversos tamanhos, cores, estilos e texturas de cabelo, seja ele liso, ondulado, cacheado ou crespo, o que se torna uma opção até para as pessoas em processo de transição capilar”, detalha.

Além disso, podemos perceber que a personagem possui mechas mais claras como se o cabelo tivesse sido queimado pelo sol, o que também é possível atingir com o alongamento. “O mega hair, por ser feito de cabelo verdadeiro, pode ser tingido, cortado e modificado com fontes de calor, como secador, chapinha ou babyliss. Por isso, se a cliente tem fios mais escuros e deseja fazer mechas ou luzes, conseguimos fazer sem problemas, como se fosse seu próprio cabelo. Mas se ela quiser, também é possível colocar mechas de cabelos em tons diferentes, sem ter a necessidade de usar química”, acrescenta.

Agora que você já entendeu como é fácil ter o cabelo lindo como o da Juma, é hora de se jogar nessa tendência e arrasar com as extensões!