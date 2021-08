Como organizar o guarda-roupa de forma eficiente

Sabrine Pessoa, especialista em organização e parceira da 5àsec, ensina como deixar as roupas de inverno mais evidentes no armário

Um guarda-roupa organizado de forma inteligente proporciona agilidade e praticidade para a escolha das peças de acordo com diferentes ocasiões. O que muitos desconhecem é que a arrumação eficiente também vale para as estações do ano. Colocar em destaque, por exemplo, vestidos e casacos destinados para o inverno, facilita a rotina do dia a dia. Pensando que a temporada dos dias frios começou e vai até meados de setembro, a personal organizer e parceira da 5àsec, Sabrine Pessoa, ensina como deixar as roupas de inverno mais evidentes e tornar o seu armário mais funcional.

“O Brasil é um País que conta com todas as estações bem acentuadas e, por isso, é necessária uma adaptação em nosso modo de se vestir. Podemos encontrar no guarda-roupa dos brasileiros um casaco grosso para dias mais gelados e shorts para o clima mais quente. Para tornar o cotidiano mais prático, é fundamental adaptar o guarda-roupa de acordo com as estações do ano. Assim, todas as peças são usadas e temos uma rotatividade inteligente delas”, comenta a profissional.

Conheça seu guarda-roupa

É necessário saber o que você tem dentro do armário. Retire todas as peças e separe-as de acordo com cada ocasião e estação. Dessa forma, é mais fácil fazer a visualização de todas as roupas e decidir quais serão priorizadas para os próximos meses. Além disso, ao fazer uma avaliação das peças, é possível fazer um filtro e destinar algumas para a doação.

Limpeza

Roupas de inverno tendem a adquirir odores e, às vezes, mofos por conta do longo período de armazenamento. Ao retirar as peças do armário, separe as que precisam de uma limpeza. As lavagens comuns podem auxiliar no processo, mas para algumas roupas características do inverno, como tricot e casacos mais pesados, é indicado procurar lavanderias especializadas, como a 5àsec, para garantir uma lavagem adequada sem danificar as fibras.

Organização das roupas

A estação mais fria no Brasil pede roupas mais pesadas e grossas que tendem a ocupar muito espaço nos guarda-roupas. Por este motivo, se o seu espaço é limitado, escolha dobrar as peças de tricot, lã e os moletons. Estas peças podem ser guardadas em gavetas, pois são mais fáceis de empilhar. Os casacos, jaquetas e blazers devem ser pendurados em cabides e, de preferência, fechados e com os cabides colocados todos do mesmo lado. Já os famosos cachecóis e lenços não devem ser guardados em gavetas. Destine cabides ou nichos para armazená-los para melhorar a visualização das peças.

Sapatos

O inverno também requerer uma atenção para o calçado. Botas, tênis e coturnos são mais usados neste período. É necessário, então, deixá-los em evidência. Coloque as sandálias, rasteiras e sapatilhas mais ao fundo da sapateira e traga os calçados de inverno para frente. Atenção para as botas, elas necessitam de um cuidado a mais no armazenamento. Para manter o formato do cano, é fundamental colocar suportes dentro, que podem ser jornais ou garrafa pet. Além disso, os calçados precisam de limpezas para evitar mofos dentro da sapateira. Sempre deixe-os arejar antes de guardar. E, para aqueles que são fabricados em couro e que precisam de um tratamento específico, busque serviços especializados para manter a saúde do material.

Fonte: 5àsec, especializada no tratamento de roupas e produtos têxteis, por meio de um sistema de limpeza de qualidade