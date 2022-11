Como o look pode revelar o tipo de profissional que você é

Parece óbvio, mas muita gente não entende a importância de alinhar a forma de se vestir à forma que se quer ser visto no mercado de trabalho, por exemplo. As roupas transmitem muito mais de nós do que pensamos, afinal, o nosso “look” é a nossa primeira impressão ou o nosso “cartão de visita”.

O empresário do ramo da moda e alfaiate, Alexi Alonso, explicou que o uso de certas peças podem ajudar muito na construção da imagem desejada.

“Se você quer passar uma impressão de acessibilidade, de ser uma pessoa acessível, não pode se vestir de uma forma séria demais. Já se você busca por uma imagem de autoridade, pode investir em tons mais sóbrios e peças mais elegantes”, disse.

Exemplos como o do multimilionário empresário Elon Musk, que sempre aposta em looks mais sóbrios, mas ao mesmo tempo imponentes, podem ser levados em consideração. “Você percebe que ele não gosta de ousar, mas que está sempre muito alinhado, com pequenos detalhes que fazem diferença e transmitem a autoridade que ele quer que saibam que existe e que ele realmente tem”, disse.

Já sobre irreverência no mundo da moda, não pode deixar de ser citado o estilo do rapper Pharrell Williams. Totalmente diferente do estilo de Elon Musk, o cantor usa e abusa de tendências e roupas “diferentonas”.

pharrell-williams – Foto:

“Se trata de um artista, que quer passar uma imagem totalmente diferente da de um empresário, e que realmente consegue transmitir”, explicou.

A especialista em Marketing Digital e MBA em Negócios Interativos, Jennifer de Paula, também comentou sobre como a nossa imagem está totalmente ligada à impressão que causamos e até sobre a nossa “autoridade” sobre determinados assuntos.

“Dentro do marketing existe a nossa identidade pessoal. O marketing pessoal explica que buscamos divulgar o que gostaríamos de transmitir sobre nossa própria imagem. Então, não podemos desvincular aquilo que somos daquilo que vestimos”, disse.

“Os clientes querem ver refletido sobre o resultado que eles esperam atingir. Então, é preciso que se esteja vestido adequadamente com o estilo de “venda” que se quer fazer”, pontuou.

Por fim, a especialista falou sobre alguns fatores que podem ser analisados: “as cores, as peças escolhidas e até os acessórios são importantes no marketing pessoal, já que tudo isso forma a nossa marca, que no caso, somos nós mesmos”, finalizou.

Sobre Alexi de Sousa Alonso

Alexi Alonso é um empresário de sucesso que está no mercado desde 2008. O empreendedor começou sua carreira como vendedor em uma loja de roupas, que também trabalhava com primeiros aluguéis de roupas. Em 2012, quando começou a trabalhar em uma alfaiataria de luxo, se apaixonou pela alfaiataria e por todo o processo por trás da criação de uma peça e hoje é considerado um dos maiores empreendedores da área.

Sobre Jennifer de Paula

Jennifer de Paula é Pós Graduada com MBA em Marketing e Negócios Interativos, diretora de marketing e gestão da MF Press Global, uma agência de comunicação internacional. Responsável por gestão de mídias sociais, carreira, posicionamento de marca, comunicação integrada e construção de autoridade no mercado de profissionais que somam milhões de seguidores nas redes sociais. A especialista é referência no que diz respeito às principais atualizações do mundo digital.