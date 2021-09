Como montar looks monocromáticos para criar produções despojadas

Um look todo jeans, preto ou completamente rosa? Looks de uma única cor estão em alta e oferecem visuais elegantes, fashions e super despojados! Fernanda Graneiro, gerente de Imagem e Estilo da Caedu, dá dicas de como criar produções monocromáticas de modo fácil e cheias de estilo.

Engana-se quem acredita que não é legal utilizar um look inteiro de uma única cor. “Não só pode, como é estar totalmente alinhado com a moda”, comenta Fernanda. A tendência de produções monocromáticas, além de atemporal, é super versátil e pode ser utilizada independente da estação e da ocasião. Para quem não sabe por onde começar e tem medo de ousar, a profissional, separou dicas que vão ajudar em composições que trazem essa posposta, oferecendo muito estilo e atitude. Confira!

TUDO ROSA!

Delicada e suave, a cor rosa ajuda a dar leveza em looks monocromáticos, além de oferecer um toque de modernidade à composição. “O rosa, principalmente os tons mais clarinhos, é ideal para compor um monocromático mais sofisticado, fashion e com um toque de romantismo”, comenta Fernanda.

Look rosa (2)

Look rosa (1)

De acordo com a profissional, o que vai comunicar o estilo, será a escolha das peças. “Um conjunto de moletom, por exemplo, trará um visual mais básico. Já uma calça jeans combinada com uma camiseta da mesma tonalidade, transforma look em algo mais romântico. E uma produção de saia com blusa no mesmo tom de rosa, pode passar uma imagem mais sofisticada, assim como um vestido estampado em rosa”, comenta.

INTEIRA DE TONS TERROSOS!

Fernanda Graneiro, gerente de Imagem e Estilo, explica que os tons terrosos são perfeitos para serem utilizados nas estações mais frias do ano e ficam ótimos em uma produção inteira da mesma cor. “Cores como terra, caramelo, bege e marrom transmitem sofisticação e elegância de forma mais suave, sendo ideias para usar em todas as peças de um mesmo look”, revela.

Look em tom terroso (2)

Look em tom terroso (1)

De acordo com Fernanda, para quem deseja uma produção que tenha um visual requintado e fino, utilizar peças em tons terrosos pode ser a aposta certa. “Itens como calças leves e soltinhas, camisetas e casaquinhos de moletom ou tricô nessas tonalidades, são itens que valem a pena ter no guarda-roupa para montar um look monocromático super elegante”, recomenda.

TUDO PRETO!

De acordo com Fernanda, para se acostumar com o look monocromático, apostar no preto é o ideal. É um tom sutil e que não chama muita atenção. “Para quem quer experimentar um novo tipo de moda, sempre indico iniciar pelas peças escuras. Como elas são discretas, as chances de errar são mínimas. Nestes casos, é indicado trazer um ponto de cor em acessórios, como um brinco, um chapéu ou uma bolsa, para quebrar a sobriedade do look”, comenta.

Look preto (2)

Look preto (1)

Ainda segundo a profissional, um look inteiro em preto pode ser utilizado em diversas ocasiões. “É legal apostar em um conjunto de moletom inteiro da cor, que trará um visual mais confortável e despojado para usar no dia a dia. Ou até mesmo combinar um look mais esportivo, como shorts, camiseta com transparência e top, que garante modernidade desejada”, explica.

TUDO JEANS!

A gerente de Imagem e Estilo da Caedu conta que as peças em jeans também são uma boa aposta para começar a se aventurar na tendência monocromática. “O jeans é uma peça coringa e todo mundo tem uma calça, saia e jaqueta no tecido. Ao juntar todas essas peças em um único look, o resultado será incrível”.

Look jeans (2)

Look jeans (1)

Para entrar na tendência, a indicação é combinar peças em jeans que sejam da mesma tonalidade, para uma produção mais harmônica. “Quando escolhemos lavagens diferentes, além de corrermos o risco de elas não ‘conversarem’ entre si, acabamos fugindo da proposta monocromática”, explica Fernanda. “Para quem acha que utilizar o tecido em todas as peças pesa o look, vale apostar em uma camiseta branca e deixar a jaqueta aberta”, recomenda.

A profissional afirma que o monocromático jeans é uma proposta para quem deseja um look mais fun e despojado. “É uma composição jovial e mais informal, ideal para um passeio no parque, shopping e ambientes de trabalho que permitem uma roupagem mais livre”, explica.