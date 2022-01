Como cuidar das unhas para as festas de fim de ano

Que toda mulher gosta de cuidar das unhas é algo que todos nós já sabemos. Assim como sair de casa com alguns itens necessários para o dia a dia, ter as mãos impecáveis parece trazer um poder ainda maior para o público feminino.

E com a proximidade das festas de fim de ano, esta premissa ganha ainda mais força. Pensando nisso, Marina Groke, diretora de operações da Unhas Cariocas, separou algumas dicas valiosas para você que pretende cuidar de suas unhas em casa.

Unhas decoradas são a pedida do momento – Foto: Divulgação

Responsável por uma empresa que possui uma técnica própria e exclusiva de cutilagem, sem o uso do alicate, Marina faz, antes de mais nada, um alerta importante. “Nós temos um método que não agride a saúde das mãos, por isso sempre oriento para quem quer fazer as unhas em casa, separar um tempo periodicamente para cuidar das unhas com profissional especializada. Aqui não usamos o alicate para tirar as cutículas, por isso não existe aqueles famosos “bifinhos” ou dores nas nossas unidades. Prezamos pela saúde das mãos”.

Procedimentos em casa

Pegando carona no amplo conhecimento da executiva, uma indicação é fazer uma higienização com óleo de melaleuca, que tem poder antisséptico e antibacteriano, prevenindo a proliferação de bactérias e fungos na região da pele, principalmente perto das unhas.

“A aplicação é bem simples. Basta apenas pingar uma gota embaixo das unhas e espalhar para fazer a higienização de forma correta. Assim, você as mantém sempre protegidas e saudáveis”, reforça Marina. Além disso, a especialista indica a hidratação das cutículas.

Contudo, para manter as unhas por mais tempo, em especial sem machucá-las, a diretora comentou sobre outros cuidados que favorecem a prevenção.

Uso de luvas

Use luvas para realizar as tarefas diárias evitando, assim, danos nas unhas. Seja qual for o trabalho, em especial se for doméstico, como lavar louças, esteja sempre com luvas.

Remoção do esmalte antes da nova esmaltação

Remova o esmalte 12 horas antes da nova esmaltação, desta forma, é possível manter a saúde das unhas e ainda conseguir deixá-las sempre esmaltadas.

Alimentação balanceada

Formadas por queratina, as unhas protegem as pontas dos dedos das mãos e dos pés. Quando apresentam alguma irregularidade, pode ser o nosso corpo indicando problemas de saúde ou uma deficiência nutricional. Por isso, a alimentação é essencial para manter a força e a saúde das unhas.

Tem como tirar as cutículas sem alicate em casa?

Marina não estimula que as cutículas sejam removidas em casa, caso queira fazer isso sem usar o alicate.

“O que pode ser feito é empurrá-las com ajuda de um creme e uma espátula. Eu não aconselho o uso de algo cortante, pois além do risco de ferida, o objeto pode estar sujo e levar contaminações. E mesmo que seja utilizado apenas pela pessoa, qualquer material precisa passar em um autoclave, equipamento para esterilização”, alerta.

Unhas bonitas e saudáveis para as festas de final de ano

Além das tendências das unhas decoradas, joias e tons de vermelho, dourado, prata e branco com muito brilho, Marina Groke mostra outros procedimentos a serem realizados e o que você não pode esquecer em casa.

“Pode ser feito um alongamento de unhas e com as diferentes técnicas você pode ter suas unhas perfeitas. Até mesmo a esmaltação em gel é mais duradoura, que permitirá uma viagem tranquila, se este for o seu caso. Já para ajudar na saúde das unhas, o óleo de melaleuca tem que estar na bolsa para uso diário. E, finalmente, você também pode lavar sob as unhas com sabonete líquido e uma escovinha”, ensina Marina.

Quais são as cores para a virada de ano?

Groke mostra o caminho das cores. “Branco puríssimo, amarelo, rosa, dourado e verde, além de cores lindas, ainda permitem usar a criatividade na decoração das unhas. A cor roxa também é uma ótima aposta já que representa sabedoria e prosperidade”, afirma.

“Assim como roupas e acessórios, as unhas também têm um grande destaque quando se trata de escolher a cor para virada do ano. E a mais escolhida, geralmente, é a branca, para trazer paz. Mas eu acredito que este ano, pensando em tudo que passamos, a cor deveria ser verde, já que está mais associada à natureza e ao sentimento de esperança. Mas além disso, remetem também a saúde, dinheiro, vitalidade e juventude”, sugere Marina.

Por fim, a diretora da Unhas Cariocas prescreve algo fundamental, especialmente, para quem for viajar. “Use e abuse da esmaltação em gel, além de estar super em alta, tem um acabamento impecável e seu brilho dura até o dia da remoção, deixando suas unhas perfeitas até 15 dias. Não é um sonho?”, completa.