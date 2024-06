Moda e Estilo Como combinar o colar com o decote? aprenda a fazer a composição perfeita para os seus looks

Na hora de montar um look é necessário pensar em todos os detalhes da composição, como, por exemplo, o caimento, modelagem e até mesmo o material. O foco é buscar o equilíbrio entre a proporção das roupas com os acessórios, que complementam o visual e peças-chave para entregar um visual completo. Pensando nisso, Mari Ângela, fundadora do Grupo Mari, uma das maiores empresas revendedoras de semijoias do país, separou algumas dicas de como combinar colares e decotes.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Decote em V ou mais aprofundados: colares compridos e finos

O truque com o decote mais cavado é apostar em uma corrente mais delicada e longa no colo. Quando a peça é mais comprida, a proporção do tronco fica mais alongada, passando a impressão que a pessoa é mais alta e posturada. Uma dica de estilo é também apostar em colares combinados com os brincos, para trazer atenção pros detalhes.

Decote tomara que caia ou ombro a ombro: gargantilhas e mais pedras

Quando o colo e os ombros estão a mostra, uma escolha inteligente é apostar em peças mais carregadas de pedras e detalhes. Chokers brilhantes, zicornias coloridas ou colares mais pesados e trabalhados são uma boa opção. Dessa forma fica mais harmônico, fazendo do espaço “vazio” do pescoço como uma oportunidade de valorizar mais o look.

Decote gola U: misturando peças mais pesadas

Esse tipo de gola é a mais comum na maioria das roupas e às vezes pode causa a impressão de ser um estilo mais básico e simples. A ideia é saber valorizar seu pescoço misturando vários colares juntos e entregam mais peso para o look. Misturar prata com dourado, pedras com pingentes, brilho com aço e outras diversas opções de composições. Dessa maneira, a imagem ficará mais trabalhada e valoriza a postura.

Gola alta: correntes grossas

Às vezes, ao usar roupas com gola alta, surgem dúvidas se deveria não usar colar por conta da quantidade de pano na área do pescoço. Porém, acrescentando peças que entregam um pouco mais de glamour, demonstra mais informação de moda e preocupação em estar mais chic. Colares com correntes ou materiais mais grossos, são uma boa escolha para elevar o visual.

Decote reto: ponto de luz

Roupas com estilo mais romântico geralmente tem decotes retos ou quadrados. Considerando a essência dessa estética, uma boa escolha é preferir por colares mais delicados com pingentes pequenos e brilhantes. Os pontos de luz ajudam a trazer sofisticação e charme para looks mais clássicos.

Sobre: O Grupo Mari é uma empresa localizada em Itu, que possui em seu portfólio semijoias, lingerie, fitness, pijamas, cosméticos e muito mais.