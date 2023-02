Misturar acessórios em prata e ouro no mesmo look é sempre uma opção de mix atemporal

Na hora de montar o look a gente sempre fica na dúvida de como combinar os acessórios, principalmente a mistura de ouro e prata. Por isso, a equipe de design e estilo da marca Francisca Joias, e-commerce de semijoias do Brasil, ajudou a criar algumas dicas básicas e fáceis para você aplicar na hora de montar o look para sair de casa.

A primeira coisa que você precisa fazer é responder aquela perguntinha que sempre fica na sua cabeça: combinar acessórios dourados com prata pode? Claro! Essa é uma dúvida muito comum quando o assunto é combinar peças de metal. Há muito tempo as cores ficaram sem se misturar e hoje juntas são o trend da estação. O mix de acessórios está em alta e não podia ser diferente quando o assunto é cores e tamanhos.

Um truque para quem quer começar a variar na composição das peças é que elas não necessariamente devem combinar, mas possuir as mesmas referências. É legal na hora de eleger o estilo da peça escolher aquelas que conversem entre si. Muitas peças são produzidas com detalhes que se harmonizam.

Escolha os banhos (prata ou dourado)

Gosta mais de prata ou dourado? A regra aqui é bem simples, é só se atentar para que o tipo de banho seja parecido. Ou seja, se você optar por peças mais brilhantes elas precisam estar juntas, por exemplo, acessórios banhados a ouro e prata com aspecto mais vivido combinam, já aqueles banhos com ar de envelhecidos, não combinam com peças vibrantes, mas, ficam super bem juntas.

Misture os acessórios

As pulseiras são um dos acessórios que dá para brincar bastante, prata e dourado podem fazer uma dupla perfeita na hora de compor o look. Você pode colocar pulseiras douradas e prateadas de maneira intercalada. Lembre-se: se você é amante dos relógios, combinar relógios e pulseiras também é uma opção divertida para fazer um mix de cores, além da funcionalidade.

Brincos

Outra alternativa a ser explorada é o uso de brincos com diferentes banhos. Ou seja, se você tem vários furos na orelha, por exemplo, dois ou três em cada orelha, dá para combinar os acessórios. Kits de brincos são um ótimo investimento (você compra vários pelo preço de um par) e garante várias combinações.

Mix de brincos

Se você é mais ousada, pode embarcar na tendência da assimetria e colocar um brinco dourado e grande em uma orelha, e na outra um brinco menor da cor prateada ou vice-versa.

Anéis

Sabe aquele conjunto de anéis que amamos? Abuse dos dourados com prata. Ele também pode ser composto com um mix de dourado e prata, intercalados na mão. Aqui o banho do anel está liberado, ou seja, aposte em anéis de banhos diferentes.

Colares

Uma outra forma de combinar os acessórios é criar um patuá ou um mix a partir da mistura dos banhos. Sempre em alta a mistura de pingentes e medalhinhas, fica super charmoso. Também vale o mix clássico de correntes, douradas e prateadas, na composição do look. Aqui dá para variar, além do comprimento das peças, a espessura e o formato.

Essas dicas também valem em relação aos sapatos, bolsas e roupas. Sem exagerar, focando em uma peça de destaque, dá para usar, por exemplo, um sapato prateado junto com outros acessórios dourados.