Coleção da Loungerie aposta na versatilidade de peças

A Loungerie, marca brasileira de lingerie, apresenta sua nova coleção Bed to Beach, transitando entre loungewear e beachwear- da cama para a praia, do quarto para uma rede à beira-mar. Composta por conjuntinhos, camisolas, blusas, shorts, necessaire, acessórios e outros produtos descontraídos, autênticos e versáteis que caem bem em qualquer hora e em qualquer lugar.

Desafiando a ideia de que loungewear deve ser associada apenas à intimidade e a ficar em casa, a campanha leva as peças para a rua, e principalmente para a praia. O objetivo é permitir que a mulher se sinta linda em todos os momentos durante a estação mais quente do ano.

Entre as novidades estão as linhas Angélica, St. Barths, Nikki, Passione e Amulet. A linha Angélica traz leveza e elegância com peças em cetim creponado, sem transparência, com decotes de rendas sofisticados. Tanto a camisola midi como o conjunto de calça pantacourt e regata cortada no viés, possuem um azul claro, tendência para a estação.

As peças da linha St. Barths chegam com estampas em tons de azuis com contrastes em tons de coral confeccionadas em Chiffon. Composta por blusa com mangas amplas, shorts com aplicação de franjinhas na barra e nos bolsos, e vestido com saia de babados, mangas amplas e decote canoa, a coleção possui shapes amplos e confortáveis com detalhes que a enriquecem.

A linha Nikki é uma opção em viscose com estampa floral em tons de verde e coral. Compõem a coleção: blusa de mangas amplas que se ajustam ao punho; shorts; e teddy que possui o “shorts” transpassado. Ideais não só para o momento de dormir, mas também cumprindo com a proposta de looks outerwear.

Passione é uma nova versão para complementar o mix de Bed to Beach em uma laise com desenho de palha e viés em viscolycra, que substitui a renda e deixa a peça mais versátil, podendo ser usada com shorts jeans ou como uma saída de praia.

Os acessórios chegam por meio da linha Amulet que traz brincos, necessaires com estampas de olho grego, hamsá e olho que tudo vê, além de chapéu e bolsa estilo carteira.