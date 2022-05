Chá de bebê x chá revelação

A chegada de um bebê na família gera muita expectativa e as comemorações começam antes mesmo dele sair da barriga, com os famosos chás de bebê e revelação. No entanto, apesar do denominador comum, existem alguns fatores que diferenciam essas duas confraternizações.

“O chá de bebê é mais tradicional, ele é realizado geralmente pelos pais ou por parentes próximos, com o intuito de comemorar a gravidez e também de receber fraldas e presentes para a criança que vai chegar”, explica Milene Guerson CEO do iFraldas, plataforma especializada na organização de chás de bebês.

Por sua vez, o chá revelação tem suas características reveladas na própria nomenclatura, o seu intuito principal é revelar o sexo do bebê. A prática teve início em 2008, nos Estados Unidos, com a americana Jenna Karvunidis sendo a pioneira nesse novo estilo de festa.

Na ocasião, ela preparou dois bolos com recheios de cores distintas, um azul e outro rosa. Sua cunhada, que estava com o resultado de seu exame, ficou encarregada de trazer o bolo que revelaria o sexo da criança.

A invenção se tornou uma febre entre os futuros papais e mamães e atualmente existem muitas versões sobre como a grande revelação pode ser feita. “Várias brincadeiras diferentes surgem a cada ano, de acordo com a criatividade de cada um. Quando surgiu, não era comum presentear os pais e o bebê durante o evento do chá revelação. No entanto, com o passar dos anos, a prática de presentear foi se tornando comum neste tipo de evento, aponta a CEO.

Principais pontos dos dois chás

Uma dúvida recorrente é saber em que momento da gravidez cada chá deve ser feito. Começando pelo tradicional chá de bebê, que geralmente ocorre a partir da 30ª semana de gestação, quando a sua barriga está mais em evidência. Já o chá revelação, pode ser planejado a partir da 8ª semana de gravidez, quando já é possível saber o sexo do bebê pelo exame de sexagem fetal ou a partir da 14ª semana pelo exame de ultrassom.

Como escolher o local

O local depende da proposta da festa, por exemplo, algumas mamães preferem algo mais intimista, e realizam a festa na própria casa. Caso o intuito seja uma grande confraternização, é indicado que você realize o seu chá em um salão de festas, chácaras ou até mesmo sítios. No caso do chá revelação, o local será determinado de acordo com que forma a descorberta do sexo do bebê será realizada. As futuras mamães têm optado por lugares abertos, para servirem de paisagem para fotos e vídeos.

Decoração

Existem inúmeras opções de temas, como cegonha, natureza, conto de fadas, safari e etc, basta escolher o que mais combina com a personalidade dos papais. Por exemplo, você pode adicionar o nome do bebê em diversos itens, como no bolo, no mural, nos balões. Investir em itens decorativos que representam o bebê, como: docinhos em formato de mamadeiras, chupetas, bodys e onde sua imaginação te levar, também é uma boa pedida. Já para o chá de revelação, você pode usar as mesmas inspirações, porém o segredo é mesclar os elementos. Para manter o mistério no ar, busque tons azuis e rosas, verde e lilás, ou cores neutras como cinza, amarelo, nude, assim sua decoração não irá interferir no momento da grande descoberta!

Quem convidar

Nas duas situações, a lista de convidados é algo a ser decidido de forma minuciosa e pessoal. O momento é de celebração da vida, as pessoas que devem ser incluídas nesse circo de felicidade são aquelas que compartilham do mesmo entusiasmo que os futuros papais. Por essa razão, dê preferências a essas pessoas.

Quais presentes são indicados

Com os avanços tecnológicos, muitos aspectos dos chás de bebê se modificaram, a lista de presentes é um deles. O papel e caneta não são mais necessários, atualmente as listas virtuais se encarregam do trabalho. “Receber os presentes e fraldas do chá de bebê em dinheiro facilita muito a vida dos pais, já que não precisam se preocupar em sugerir para os convidados itens do enxoval que não conhecem e nem sabem se vão utilizar, ou se o bebê vai se adaptar. Com o dinheiro em mãos dos presentes recebidos, podem comprar tudo de acordo com a real necessidade do bebê, evitando desperdícios e, inclusive, podem aproveitar promoções. Além disso, não entulha a casa com estoque de fraldas e presentes repetidos.”

Brincadeiras

Algumas brincadeiras são tradicionais e bem conhecidas, por exemplo, a competição para saber quem troca fralda mais rápido na boneca ou transformar a barriga da mãe em uma tela de pinturas para os convidados. Apesar de serem excelentes escolhas, vou apresentar duas opções que podem trazer ainda mais entretenimento para a ocasião.

A primeira é: o Quiz do Bebê, um convidado fica responsável por organizar e estruturar perguntas para os futuros pais, sobre bebês e os cuidados necessários. E eles precisam acertar as respostas.

Outra opção é a cápsula do tempo do bebê. Tenha papel e caneta disponível para todos, as pessoas devem escrever bilhetinhos para o bebê. Reúna todas essas mensagens em uma caixa, que só poderá ser aberta novamente em uma data específica escolhida pelos convidados e os papais.

Como arquitetar a revelação

Para o grande momento da descoberta, o bolo surpresa é um clássico. Uma pessoa de confiança deve se encarregar dessa tarefa, já que o bolo deve ser recheado com a cor que indique o sexo do bebê. E a revelação será no momento em que a primeira fatia for cortada.

A caixa de balões também é uma ótima opção. Em uma caixa de papelão decorada, esconda os balões com as cores do bebê. O mistério terá um fim assim que ela for aberta e todos comemoram enquanto eles flutuam, proporcionando um momento mágico!

Várias brincadeiras foram surgindo com o passar dos anos como: estourar o balão, soltar fumaça, vendar os olhos e se sujar com tinta correspondente ao sexo do bebê, as opções são infinitas, basta colocar a criatividade para funcionar.

Lembrancinhas

O ideal é que as suas lembrancinhas remetam algo da sua comemoração ou do seu bebê. Você pode optar por chaveiros decorativos, sapatinhos de crochê, imã de geladeira personalizados, as opções são infinitas!

Um não anula o outro

Por serem indicados em diferentes estágios da gravidez, não há nada que impeça os pais de realizarem as duas versões ou até mesmo, unirem as duas em uma só comemoração. As mamães que querem fazer um único evento nesse período, esperam a barriga estar mais aparente, para fazer o evento de chá revelação, quando poderão também sugerir fraldas e presentes para o bebê.

Fonte: iFraldas, plataforma especializada na organização de chás de bebês.