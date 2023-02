Calçados para usar e abusar no verão

Para elaborar looks alegres, cheios de estilos e que agregam frescor, leveza e conforto, nada melhor do que apostar em calçados feitos de EVA, que estão em alta e combinam muito com as produções de calor. Karen Furtado, stylist parceira da Piccadilly, trouxe dicas de como escolher o modelo ideal para cada gosto e ocasião.

Não é novidade que os calçados fabricados em EVA estão em alta no mundo da moda e garantem estilo e conforto na medida certa. Mas com tantas opções, é normal ficar em dúvida na hora de escolher o modelo ideal para cada ocasião e combinação. Segundo a stylist, eles podem ser usados nas mais diversas produções, e são ideais para quem deseja trazer um ponto de cor nos looks durante a temporada de calor. “O verão, naturalmente é mais colorido; mas tem quem não goste de uma produção toda cheia de tons. Neste caso, os calçados em EVA caem super bem: oferecem o conforto necessário para aquele dia de calor, trazer uma pegada de frescor ao look e garantem o colorido sem exageros”, comenta.

Para quem ainda não é adepto a tendência deste tipo de calçado, mas quer se jogar de cabeça no ícone da moda, Karen separou 4 modelos que prometem fazer o pé da mulherada neste verão, e preparou algumas dicas de uso para as iniciantes. Veja a seguir!

Para as fashionistas de plantão!









Se a proposta é uma produção mais fashionista, que ganhe destaque em qualquer ocasião, a aposta certa é o tênis de EVA. Coloridos, eles possuem design com recortes, que oferecem um toque de modernidade e um “ar” mais despojado. “É um modelo para quem tem personalidade! É o tipo de design que vai garantir uma produção ousada e super estilosa”, comenta Karen. “E a ideia com esse tipo de tênis é se jogar no colorido, montar uma produção fashion, mas que esteja alinhada com o mood do calor: alegria”, completa.

De acordo com a parceira da Piccadilly, os tênis em EVA, além de super confortáveis, são versáteis e caem bem com todo tipo de produção, desde um look com t-shirt e calça jeans, até um vestido ou shorts. “E para completar, vale apostar em meias! Sim, meias coloridas e com ícones fun podem agregar um toque de diversão na produção”.

Para quem ama aliar tendência com praticidade!









Dos calçados em EVA, ele é o mais famoso: o slide! E por que não apostar em um modelo que traz mais modernidade ao look? “Eu gosto muito do modelo com tira em x, porque ele agrega um visual mais descolado a produção e se diferencia dos demais slides”, comenta Karen. “Ele lembra muito um chinelo, mas é mais confortável e estiloso, ideal para quem busca praticidade no dia a dia”, complementa.

Karen afirma que o slide tira em x cai super bem com uma produção mais básica, como shorts e regata, ideal para um passeio no parque; e até mesmo para um evento mais noturno, como um barzinho com as amigas, com a combinação de vestidos, macacões ou saias.

Para quem ama uma produção mais romântica

foto 9

foto 10

foto 11



Para as mulheres que gostam de looks mais delicados, com uma pegada mais romântica, vale apostar na sandália em EVA. “É um calçado supermoderno, que traz uma mistura de romantismo com um toque fun, e que vai agregar delicadeza e conforto a produção”, explica a profissional.

“Por ter a sola mais alta, tira lateral mais grossa e opções bem coloridas, esse tipo de sandália vai bem com peças mais leves e soltas, como saias midi e vestidos fluídos, que proporcionam um visual superdescontraído para ser usados nas mais diversas ocasiões”, sugere a parceira da Piccadilly.

Para quem ama leveza com estilo!









“Se tem um calçado que é mais a cara do verão, eu desconheço!”. De acordo com Karen, o modelo flip-flop é perfeito para ocasiões como praia, piscina, campo e viagens em geral. “Eu sempre o indico nestas ocasiões devido suas características: é superleve, fácil de calçar e garante muito mais estilo do que um chinelo básico. É um item coringa na mala de viagem”, afirma.

A profissional ainda ressalta a versatilidade do calçado. “Ele oferece muito conforto na areia, devido sua sola alta; cai super bem com biquinis e saída de banho e consegue se adaptar a looks diversos para aquele passeio depois de um dia de sol”, finaliza.

Fonte: PICCADILLY COMPANY

