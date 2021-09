Calçados na tonalidade azul sky garantem leveza aos pés

Com a chegada da Primavera, as antenadas em moda já estão preparando o guarda-roupa para os dias de sol. E o que não pode faltar são peças de roupas e calçados na tonalidade azul sky. Aposta da temporada, o tom transmite frescor, leveza e muito estilo.

E para quem não vê a hora de desfilar com o azul sky nos pés, Karen Furtado, stylist parceira da Piccadilly, separou dicas de como montar diferentes produções com a cor tendência. Veja a seguir:

PARA O DIA A DIA!

Refletindo tranquilidade e calmaria, o azul sky é ideal para produções do dia a dia. “Um look leve tem o poder de deixar as atividades rotineiras mais fáceis e até divertidas. E o azul sky cumpre bem essa função. É uma cor que proporciona infinitas composições e que pode ser utilizada desde o sapato, até um look monocrático”, comenta Karen.









Para compromissos mais casuais, tênis e sapatilhas são ideais. “Eles podem ser utilizados com calça e T-shirt ou até mesmo com vestido mais florido e têm o poder de deixar o look leve e descontraído, mais com aquele ar de arrumadinho”, comenta. Já para ocasiões mais formais, vale apostar em modelos de calçados, como mules e anabelas. “São sapatos que trazem conforto para enfrentar um dia quente, mas que entregam estilo a produção. Podem ser combinados com calças de alfaiataria, macacões e até mesmo um jeans básico, o que deixará o protagonismo todo nos pés”, complementa.

PARA TRABALHAR CHEIA DE ESTILO!

Quem trabalha fora precisa de um calçado que seja confortável para aguentar o expediente, mas que também agregue estilo e sofisticação ao look. Segundo a stylist, calçados como sapatilha, scarpin, sapatos mais fechados e discretos e até mesmo o tênis, são apostas ideais para ir ao escritório. Claro, o modelo escolhido precisa estar em sintonia com o ambiente de trabalho.









“Independentemente do calçado escolhido, o azul sky tem o poder de trazer o toque fun ao look. Em um ambiente mais sério, no qual os looks trazem cores mais sóbrias, como o preto e o branco, um ponto de no pé deixará a composição mais alegre. Já em locais que permitem produções mais despojadas, vale investir em tênis, além de acessórios na tonalidade da moda”, aconselha.

PARA ARRASAR NOS PASSEIOS AO AR LIVRE!

Os passeios ao ar livre pedem looks mais soltos, frescos, divertidos e até mesmo românticos, características que casam super bem com os calçados em azul sky.







“Para esse tipo de ocasião, vestidos fluídos e estampados, macaquinhos, regatas com saias ou shorts, podem ser as apostas ideais. Já para os modelos de calçados, é legal abusar de modelos abertos como rasteirinhas, sandálias baixas e com tiras de amarrar. Mas se o desejo for usar um tênis, apostar nas opções flexíveis e leves é o ideal para passear sem sofrer com a alta temperatura”, conta a stylist.

PARA DAR UM UP NAS PRODUÇÕES NOTURNAS!

Engana-se quem acredita que os calçados nessa cor não podem ser utilizados a noite ou não combinam com peças mais glamurosas. “A leveza do azul sky combinada com uma roupa com mais informação de moda, como materiais com brilhos, texturas e estampas, trazem um visual harmônico e super moderno”, explica Karen.









A stylist diz que para arrasar em uma festa ou evento noturno, as sandálias, scarpin, tênis plataforma e mule com tiras são opções perfeitas. “Para complementar a produção, é bem bacana apostar em peças de roupas como saia midi com textura e t-shirt divertida, e vestido com brilho ou estampa”, recomenda.