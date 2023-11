Cabelos, como ter cachos perfeitos

Cachos perfeitos é o sonho de todas as mulheres e homens com cabelos encaracolados. Devido à sua estrutura única, eles precisam de cuidados especiais para manterem-se saudáveis e definidos. Isso ocorre porque tendem a ser naturalmente mais secos e suscetíveis ao frizz e a quebra, se comparados a outros tipos de cabelo. A curvatura espiral do fio dificulta a distribuição do óleo natural do couro cabeludo até as pontas.

Aqui estão algumas dicas e cuidados específicos que podem ajudar a manter os cachos saudáveis e bonitos:

Hidratação regular

Existem várias maneiras de hidratar os cabelos cacheados regularmente. Uma opção é usar máscaras capilares hidratantes uma ou duas vezes por semana. Essas máscaras são formuladas com ingredientes nutritivos, como óleos naturais, manteigas vegetais e vitaminas, que penetram nos fios e os hidratam profundamente. Além disso, é importante utilizar produtos específicos para cabelos cacheados, como shampoos, condicionadores e leave-ins, que contenham ingredientes hidratantes e nutritivos. Evite produtos com sulfatos agressivos, pois podem ressecar ainda mais os fios. Outra dica é utilizar técnicas de finalização que ajudem a selar a hidratação nos fios, aplicando um leave-in ou creme de pentear nos cabelos úmidos, amassando os fios com as mãos deixando secar naturalmente, sem o uso de secador.

Lavagem suave

Não é bom lavar o cabelo todos os dias, pois o excesso de lavagem pode remover os óleos naturais que protegem os fios.

Cuidado ao pentear

Ao pentear cabelos cacheados, ter paciência é fundamental para evitar danos e frizz. Utilize técnicas suaves e evite pentear em excesso. É recomendado o uso de utensílios corretos como com um pente de bambu de dentes largos, uma escova macia ou até mesmo os próprios dedos para desembaraçar os fios. Divida o cabelo em seções e aplique um condicionador sem enxágue ou creme para cachos. Comece penteando pelas pontas e vá subindo, com movimentos suaves.Penteado noturno: ótima maneira de preservar seus cachos e acordar com uma aparência incrível pela manhã é fazer uso de uma fronha ou touca de cetim ou seda para dormir, pois elas reduzem o atrito nos fios e preservam a umidade do seu cabelo cacheado durante a noite.

Proteção solar

A proteção solar para cabelos cacheados não é apenas importante durante o verão, mas também durante todo o ano. Tão importante quanto a proteção para a pele. A exposição direta ao sol pode causar danos aos fios, como ressecamento, desbotamento da cor e quebra. É importante usar produtos com proteção UV ou usar chapéus e lenços para protegê-los.

Cada cabelo cacheado é único, o que significa que pode ser necessário adaptar esses cuidados ao seu tipo de cacho. Testar diferentes produtos e técnicas é uma excelente maneira de descobrir o que funciona melhor para você, além de buscar orientação de um cabeleireiro especializado sempre que possível.

Por fim, lembre-se que beber bastante água e manter uma alimentação saudável também contribuem para a hidratação dos cabelos.

Fonte: Shalisa Boso, gerente administrativa da Prohall Professional, marca de produtos capilares voltados