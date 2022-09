Cabelo curto? longo? franja?

Na eterna busca por afirmação no mercado de trabalho, principalmente o corporativo, ainda dominado por homens, as mulheres se preocupam muito com a vestimenta, o estilo de cabelo e o tipo de maquiagem no ambiente profissional. Para não errar, é cada vez maior a procura pela consultoria de um visagista, para tentar alinhar os objetivos da carreira à aparência física. “A imagem diz tudo sobre o momento de vida que estamos passando e quais objetivos queremos atingir”, afirma Fabio Oliver, visagista, hair designer e proprietário do The Blonde Concept, um dos maiores salões de beleza de Belo Horizonte (MG).

Recente levantamento feito pelo Linkedin mostrou que 48% das mulheres brasileiras acreditam que são mais julgadas pelo que vestem no trabalho do que os homens. Isso demonstra preocupação com a imagem e a postura no ambiente profissional.

O cabelo é outra forma de a mulher se posicionar profissionalmente e também é extremamente importante nessa construção estratégica da imagem. “Uma CEO de uma empresa, por exemplo, tem que passar uma imagem forte, de segurança, e ao mesmo tempo mostrar que está aberta a opiniões. Neste caso, não é indicado um corte longo ou um cabelo longo. Esse estilo acentua a silhueta da mulher e é visto de uma forma muito sexy ou indica período de fertilidade”, explica Fabio Oliver.







Confira algumas características de cortes e estilos de cabelo e o que eles transmitem, segundo o especialista:

Cabelos médios e bobs

“Os cabelos médios e bobs têm uma base reta com movimento interno, mais conhecida como camada invisível, e é uma ótima opção para uma mulher que quer uma posição de liderança”, destaca o Fabio Oliver.

Franjas

As franjas são um tipo de corte muito popular entre as mulheres, porém é preciso alinhar o estilo ao tipo de mensagem que se quer transmitir. “A franja demonstra delicadeza, sutileza. Pode ser usada em todos os tipos de rosto. Porém, é preciso trabalhar o corte de forma mais alongada para passar uma imagem mais profissional. A franja pode também remeter um pouco à infância. Além disso, esse tipo de corte abre o rosto e comunica que a pessoa está aberta para experimentar mudanças e viver nova fase”, explica o visagista.

Cabelos retos, longos e sem camadas

O corte reto conquistou boa parte do público feminino depois que algumas celebridades, como Kim Kardashian, fizeram do estilo a sua marca registrada. Porém, é preciso cautela ao adotar um visual como esse, dependendo da área em que a mulher atua. “O corte reto não é indicado para pessoas que trabalham diretamente com público, vendas, atendimento, etc. Ele passa uma imagem de desconexão com a atualidade e a modernidade, podendo dar a impressão de que a pessoa é mais fechada”, alerta o hair designer.