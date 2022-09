Cabelo curto e praticidade

O Brasil é um país de clima tropical, onde as temperaturas ficam ainda mais altas entre o final e o início do ano, o que pode explicar a grande procura por cortes de cabelo curto nos últimos tempos. Além disso, outro fator que favorece bastante essa busca, especialmente entre as pessoas que vivem uma vida corrida e muitas vezes não tem muito tempo para arrumar o cabelo: a praticidade.

O tricologista, cosmetólogo e cabeleireiro especialista Tharik Bonomo conta que os cortes mais curtos estão se tornando cada vez mais tendência entre as mulheres brasileiras, “os cabelos curtos oferecem uma grande variedade de penteados e formas de usar, que podem variar de acordo com o seu humor, tempo disponível e paciência. Sem falar que secar o cabelo é muito mais prático e rápido.” comenta Tharik.

Os fios mais curtos, tendem também a deixar o rosto muito mais em evidência, brincos e acessórios, por exemplo, ganham muito mais destaque, o que valoriza muito seu look.

O conforto em dias quentes é um dos aspectos mais valorizados para quem ama um cabelo mais curto, você pode usar o cabelo solto sem impedir que o vento refresque o pescoço e as costas, o suor, consequentemente, também diminui.

“Outro benefício excelente do cabelo curto é a economia com produtos para cabelo. Você pode investir sem medo em produtos mais caros, pois as embalagens vão durar muito mais tempo.” destaca Tharik

Franja Bardot

A franja cortininha ou curtain bangs foi hit na década de 60 e está de volta novamente! Inspirada pela atriz Brigitte Bardot nos anos 60, o estilo de cabelo com a franja bardot está com tudo. Sensação e queridinho do momento por muitas famosas!

Short Bob





O corte de cabelo short bob está em grande tendência em 2022 e para 2023 não será diferente. Opção perfeita para aquelas que estão pensando em passar a tesoura nos fios sem abrir mão da elegância, já que se trata de uma versão mais curta e superfeminina do tão famoso “long bob”.

French Bob



Esse lindo corte é muito parecido com o estilo chanel, “com a diferença que seu estilo é mais avolumado pois leva um design mais reto, destacando ainda mais o rosto da mulher. Muitas vezes associado com uma franjinha que combina perfeitamente com o caimento do corte.” explica o cabeleireiro Tharik Bonomo.

Long Bob

Tharik explica que o Long Bob é um chanel reinventado, que deixa a parte da frente dos fios levemente mais comprida. Esse corte ganhou o coração das brasileiras há algumas temporadas e nunca mais saiu de moda. Liso, cacheado, ondulado…o Long Bob combina com todas as texturas de cabelo!

Corte de cabelo assimétrico





“Consiste em todos os lados do cabelo serem cortados de forma diferente, trazendo muito estilo com uma pitada de elegância, uma aposta perfeita para 2023!” comenta Tharik Bonomo.

Baby Bang





Esse modelo de corte tem como principal característica, a franja mais curta que o normal. Grande tendência em cortes a franja que fez muito sucesso em Hollywood. É um corte dramático, capaz de mudar completamente o visual sem necessidade de interferir no comprimento do cabelo.

Shaggy Hair



É um corte com camadas e bem repicadinho na frente, que deixa os fios super despojados, irregulares e com muito movimento.

Dicas de cortes e penteados para quem tem ou deseja investir no cabelo curtinho