Preguiça de hidratar os cabelos? Especialista elenca dicas para motivar o cuidado com as madeixas agora mesmo

Quem já deixou de hidratar os cabelos por pura preguiça? Para motivar quem está adiando esta importante etapa do cronograma capilar, Ana Paula Almeida, Master Educadora da Avlon Brasil, destacou cinco benefícios da hidratação para cabelos crespos e cacheados. Apesar de todos os tipos de fio dependerem do equilíbrio hídrico para se manterem saudáveis, as curvaturas mais fechadas dificultam o caminho da oleosidade natural do couro cabeludo até as pontas. Por isso, hidratar regularmente é essencial para repor alguns nutrientes essenciais para a saúde e beleza dos cachos ou do black.

Ajuda no crescimento – Cabelos crespos e cacheados tem menor poder de retenção hídrica, por isso a importância de hidratar e nutrir com maior frequência, para ter um bom desenvolvimento.

Melhora o Day After – Uma das reclamações mais comuns de quem tem cabelo crespo ou cacheado é a quantidade de day afters – ou seja, os dias seguintes após a lavagem e finalização. Sabia que uma rotina de hidratação pode ajudar? Manter o cabelo hidratado ajuda a deixar os fios com menos frizz indesejado, fazendo com que segurem a forma por mais tempo. O Natural Curls CocoWater Spray com Nano Esferas encapsuladas de Óleo de Coco + Óleo de Rícino da Avlon ajuda a revitalizar seus fios, mantendo a definição e o volume natural.

Trata o “Scab hair” – Sabe aquela mecha de cabelo que não define por nada? Esse é o scab hair, fios mais porosos e com danos causados por processos químicos, uso de secador ou chapinha muito quente e sem protetor térmico ou até tranças muito apertadas por um tempo além do recomendado. Para reverter a situação, a dica é buscar produtos com nutrientes que penetram profundamente na fibra capilar, ajudando no processo de retenção hídrica e nutrição dos fios, como a máscara D-tan Mask de Keracare Natural Curls, da Avlon.

Mantém o brilho dos cabelos – Muitas pessoas utilizam silicones e outros tipos de produtos para dar brilho aos cabelos, no entanto, é possível obter este resultado naturalmente – sem parabenos e petrolatos também. E nem é preciso muito tempo, atualmente já existem produtos low-poo e no-poo com alto poder de hidratação e ativos que penetram profundamente na fibra capilar, ajudando no processo de retenção hídrica e nutrição dos fios em poucos minutos, como a linha Keracare Natural Curls.

Melhora a autoestima – Separar um tempo na sua rotina para cuidar dos cachos ou do black também significa muito para a autoestima. Este período de autocuidado é muito importante para construir uma relação saudável com o próprio cabelo, principalmente durante a transição capilar. Reserve este intervalo no dia a dia para focar em você, com produtos que fazem a diferença, testando novos penteados para apresentar a sua melhor versão.

Fonte: AVLON, fundada em 1984, em Chicago, Estados Unidos, pelo químico Ali N. Syed