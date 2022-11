Beleza sem filtro

A valorização dos cabelos naturais e a exaltação da individualidade são as principais tendências que prometem moldar o mercado de haircare nos próximos anos. É o que indica o mais novo relatório da plataforma de insights beautystreams, referência global da indústria da beleza, feito em parceria com a JustForYou, beauty tech de cosméticos personalizados para cabelo da América Latina.

A pesquisa mostra que a tendência de adotar a textura natural do cabelo começou antes da pandemia, mas à medida que o Covid-19 perdurou, os períodos prolongados de isolamento e a falta de acesso a salões fizeram com que os mimos e o cuidado com a beleza em casa se tornassem uma forma de autopreservação, aumentando os rituais de autocuidado e redefinindo a beleza natural.

A vez das cacheadas

Os consumidores começaram a considerar a redução do uso de produtos químicos agressivos em tratamentos capilares devido aos seus efeitos prejudiciais sobre o cabelo e o couro cabeludo à medida que a consciência crescia. Dessa forma, a pesquisa mostra um aumento médio geral de 4,19% em cabelos ondulados, encaracolados ou crespos relatados versus a diminuição de 4,21% em cabelos lisos.

O Brasil possui uma enorme diversidade cultural e étnica, que inclui ascendência europeia, nativa originária e africana, entre outras. E nesse cenário, as texturas de cabelos ondulados, cacheados e crespos são dominantes, explica a diretora de parcerias globais da Beautystreams, Fernanda Pigatto.

Os lisos

“No entanto, historicamente, um grande segmento da população tem preferido cabelos lisos, o que levou à inovação do mercado brasileiro em tratamentos de alisamento. A aceitação da própria beleza foi um processo catalisado pela pandemia. Com o isolamento social, adoção do home office e a suspensão das atividades nos salões de beleza por um longo período muitas pessoas pararam de cortar o cabelo ou deram uma pausa nos procedimentos químicos, como tinturas e alisamentos, e o processo de transição capilar se deu de forma muito mais natural e espontânea”, avalia.

“Essa diversidade única que encontramos no Brasil é justamente o que nos torna uma superpotência quando o assunto é cuidados capilares. Nós percebemos claramente o quanto as consumidoras buscam soluções que respeitem e valorizem suas escolhas. A pluralidade capilar somada ao anseio por produtos mais empáticos faz com que grandes marcas mundiais tenham dado mais atenção para o mercado brasileiro, enxergando grandes oportunidades de inovação por aqui”, destaca Alex Eduardo Domingos, diretor de P&D e um dos fundadores da JustForYou.

Bem-estar além da prateleira

Em paralelo à maior busca por bem-estar pelos consumidores, o próprio mercado brasileiro de cuidados com os cabelos passou a inovar com abordagens mais individualizadas e hiper-personalizadas, conectadas aos valores dos consumidores. Tendência que está diretamente alinhada à alta demanda por fórmulas mais naturais, limpas e saudáveis, livres de químicos agressivos para a saúde do couro cabeludo e do cabelo e também para o planeta.

De acordo com o Global Wellness Institute, para os próximos cinco anos, a economia global de bem-estar crescerá a uma taxa robusta de 9,9% ao ano, uma taxa de crescimento significativamente superior ao crescimento econômico global projetado (7,3% de acordo com as previsões atuais do FMI). O segmento de Cuidados Pessoais e Beleza deverá crescer a uma taxa de 8,1% ao ano.

Para contemplar toda a variedade brasileira em texturas, cores e tipos de cabelos, as marcas que oferecem formulações personalizadas, de acordo com as necessidades específicas de cada pessoa, terão vantagem competitiva no mercado de produtos capilares. “Nenhum produto funciona da mesma forma para todas as pessoas. Por isso que, na contramão das prateleiras abarrotadas de produtos específicos que não são consumidos, acabam perdendo a validade e sendo descartados, a personalização de cosméticos é a consequência de uma demanda latente do mercado por soluções individualizadas e experiências customizadas, sem o prejuízo da produção em massa”, comenta Alex.

Com a proposta de analisar os impactos do Covid-19 no mercado brasileiro de cuidados com os cabelos, a pesquisa – que está disponível para assinantes na plataforma BEAUTYSTREAMS – foi desenvolvida com base nas estatísticas do questionário de personalização da JustForYou, e levou em consideração informações de 2 milhões de perfis de usuários únicos de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. Enquanto a JustForYou ofereceu dados quantitativos, a Beauty Streams forneceu análise do setor de beleza do ponto de vista qualitativo. Dessa forma, o documento reúne análises sobre as mudanças no comportamento do consumidor a curto prazo em pontos de dados, incluindo cabelo, dieta, níveis de estresse e condicionamento físico, juntamente com outros fatores ambientais e sociais que afetam o bem-estar geral.