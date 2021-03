Bancadas coloridas, tendência em cozinhas, áreas gourmets e banheiros

O amarelo tomou conta da bancada e da prateleira desta cozinha, criando um contraste com a base neutra - Foto: Projeto Liv’n Arquitetura - Foto Guilherme Pucci

Cada vez mais as cores vêm ganhando espaço na decoração de diversos ambientes residenciais. Nesse sentido, as bancadas de banheiros, lavabos, áreas gourmet e cozinhas, aos poucos, deixam os tons neutros de lado e mergulham nas tendências coloridas. Seja para contrastar com uma base neutra ou para compor um conjunto mais ousado, essa solução tem o poder de transformar os espaços.

“Para usar cor nas bancadas, precisamos fazer uma escolha entre ser pontual, com os demais elementos neutros (branco, preto, cinza, madeira); ousar fazendo uma decoração monocromática ou realizar uma combinação de tons usando o círculo cromático”, explica a arquiteta Júlia Guadix, à frente do escritório Liv’n Arquitetura. O mais importante, acima de tudo, é que a decisão respeite a personalidade dos moradores e o estilo de decoração do local.

Nesse lavabo, a bancada em quartzo amarelo compõe com o cinza das paredes e do piso; combinação destaca as cores de 2021 escolhidas pela Pantone

Nesta cozinha, a bancada em quartzo laranja se tornou o destaque em meio aos tons neutros. A peça era o sonho da cliente

A arquiteta Júlia Guadix optou por usar MDF com folha de fórmica amarela dessa cozinha. Por ser uma área de bancada sem pia, ela não corre o risco de ficar úmida

Confira algumas dicas essenciais

1) Materiais

Caso a intenção seja aplicar cores vibrantes nas bancadas, fugindo dos tons neutros tradicionais, é importante escolher um material durável e resistente. Além disso, observar em qual região será aplicado também ajuda na seleção. “Costumo usar mdf com folha de fórmica e quartzo nos projetos. Ambos oferecem variedade de tons e qualidade”, conta a arquiteta Júlia Guadix.

A principal diferença entre os dois elementos é o investimento. O quartzo, por exemplo, é uma pedra com maior custo e resistência. Já o MDF é mais acessível, porém exige cuidados em relação ao local de instalação.

2) Principais cuidados

Para que a tonalidade permaneça vibrante por mais tempo, os moradores devem manter algumas precauções. “Os principais cuidados serão inerentes ao material escolhido. Por isso, recomendo fazer um estudo completo antes de tudo para evitar dores de cabeça no futuro”, aconselha Júlia Guadix. O quartzo não pode pegar sol direto, isso causará seu desbotamento. O ideal é instalá-lo longe de janelas com entrada constante de luz. Além disso, produtos abrasivos também desgastam a bancada. Não é recomendado aplicar mdf revestido com folha de fórmica na área molhada do banheiro, lavabo, varanda ou cozinha. Por se tratar de uma placa de fibra de madeira, ele não deve ficar úmido.

3) Combinação de cores no mesmo ambiente

A composição do ambiente com uma bancada colorida irá depender da proposta de decoração. Com o objetivo de ousar, o resultado pode ser monocromático, com elementos que diferem nos graus de tonalidade ou utilizando o círculo cromático. Esse recurso permite combinar cores vizinhas, como o amarelo e o laranja, ou cores opostas, como amarelo e roxo.

“Em decorações mais leves, opto por contrastar a bancada com elementos neutros. Dá para usar piso de madeira, porcelanato imitando cimento queimado, pintar as paredes ou revestir com azulejos em cinza, branco e até mesmo preto”, afirma a arquiteta. Nesse caso, o item será enaltecido pelos demais componentes do espaço.