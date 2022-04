Atenção aos detalhes

Dicas para realizar um projeto de arquitetura com foco em moradores que desfrutam a terceira idade

Dona Darcy é uma senhora repleta de disposição. Adora ter independência no dia a dia, assim como receber os filhos e netos aos finais de semana os para encontros de família. Mesmo assim, se preocupa com o futuro e gostaria que seu apartamento tivesse a estrutura adequada, caso ela tivesse dificuldades de mobilidade no decorrer dos anos.

Esse foi o desafio encontrado pelo arquiteto Bruno Moraes, do escritório que leva seu nome, na reforma de um apartamento de 95m², em que aliou soluções inteligentes e estilo contemporâneo na decoração.

“Neste apartamento, para conquistar uma circulação mais fluída, sala e cozinha foram integradas por meio da demolição de uma parede. Uma porta também foi retirada, permitindo a conexão da varanda, que recebeu a mesa de jantar, com o estar”, explica o arquiteto. Com essa reorganização da planta do imóvel, todas as refeições passaram a ser abraçadas por um visual incrível da cidade.

Na suíte principal, onde foi produzido o dormitório da moradora, foram efetuadas várias modificações que atenderão suas expectativas. A ampliação abriu espaço para a criação de um closet, para a organização de suas roupas, e a cama foi colocada mais próxima da janela com o intuito de prover, do outro lado, uma passagem bem mais aberta. “Tanto o banheiro da suíte, quanto a sua porta de acesso e o box do banho foram ampliados. A alteração ocorreu por um pedido dela, como uma preparação para necessidades futuras. Assim, caso um dia precise utilizar cadeiras de rodas, ela usufruirá de maior conforto”, conta Bruno. Na reorganização do layout, foi preciso deslocar a bacia sanitária.

A marcenaria do closet oferece uma estrutura bem concebida para disposição dos itens pessoais, bem como o seu acesso no dia a dia

Aconchego, segurança e praticidade na sala de estar da Dona Darcy

Espaços com plantinhas e porta temperos também contribuem para uma atmosfera agradável

O banheiro da suíte é mais largo. Assim, por possíveis questões de mobilidade, será possível usá-lo com mais autonomia e comodidade

Um dos destaques da área gourmet, a ampla bancada com 5,50m de extensão, é garantia de praticidade para a moradora e seus convidados

10 dicas para a reforma do imóvel

Revestimentos: Nessa fase da vida, as pessoas geralmente estão mais expostas às quedas, em razão de problemas de saúde e ortopédicos. É preciso investir em revestimentos antiderrapantes para evitar escorregões, bem como eleger modelos de fácil limpeza, seja para o caso de o próprio idoso realizá-la sozinho, ou para alguém que cuide da residência.

Layout e mobiliário: Na hora de montar o layout interno, uma recomendação interessante é evitar a disposição de muitos objetos no meio do caminho, pois isso dificultará o deslocamento do morador idoso.

Circulação: Cuidado com o risco de prender a cadeira de rodas ou enganchar o andador em algum lugar. Pensando em uma locomoção segura, o ambiente não deve dispor de passagens apertadas, como também vãos de portas estreitos ou objetos que possam atrapalhar o deslocamento.

Barras de apoio e rampas: Principalmente com relação ao banheiro ou outras áreas molhadas, uma dica é incluir barras de apoio nas paredes para que o idoso possa se equilibrar e, até mesmo, conseguir tomar banho sozinho. Também vale incluir um banquinho com pés antiderrapantes, que servirá de apoio caso o morador sinta necessidade de sentar-se. Em casas com pequenas escadas, vale a pena considerar a execução de rampa de acesso.

Monitoramento e segurança: Em muitos casos, enquanto os parentes vão trabalhar, moradores com idade mais avançada costumam ficar com cuidadores ou mesmo sozinhas. Por essa razão, um recurso valioso consiste na instalação de um sistema de monitoramento com câmeras, que garante a tranquilidade de acompanhar tudo o que está acontecendo, mesmo de longe.

Fechadura eletrônica: É essencial que algum familiar tenha uma cópia das chaves, ou então, invista em fechaduras eletrônicas. “Com a senha, o acesso ao imóvel para a prestação do socorro é facilitada. É possível também abrir uma porta remotamente, no caso de um médico que esteja chegando na residência, por exemplo”, conta Bruno.

Altura dos móveis: Esse tópico demanda uma atenção com a ergonomia de móveis como cadeiras, sofás e camas (especialmente do tipo box), pois os idosos têm mais dificuldade de se levantarem sozinhos. Antes da compra, é recomendado ir até a loja pessoalmente e verificar os tamanhos disponíveis – e, se possível, levá-los para realizar uma experiência in loco.

Sensores: Outro perigo está relacionado a possíveis vazamentos de gás – seja por esquecimento, ou pelo acionamento acidental. Por isso, há sensores que avisam sobre problemas por meio da emissão de sinais sonoros ou mensagens de texto.

Temperaturas: É primordial manter uma temperatura estável dentro de casa, além de evitar as mudanças bruscas entre ambientes, assegurando a imunidade de todos. Para tanto, investir em um sistema de aquecimento/ventilação é uma alternativa a ser considerada para a regulagem e estabilidade da temperatura.

Alergias: Antes de começar uma reforma, é essencial verificar se o morador sofre de possíveis alergias a materiais, tintas, ou outras substâncias – especialmente quando a obra ocorrer simultaneamente com os habitantes dentro de casa. Também vale ter cautela na escolha de tecidos felpudos ou carpetes, pois podem causar rinites ou agravar problemas respiratórios.