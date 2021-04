Assumindo os fios grisalhos: dicas para deixá-los macios e brilhantes

A passagem dos anos costuma marcar o nosso corpo, seja pela presença de linhas de expressão na pele, seja pelo surgimento do cabelo grisalho. Associado à idade, os fios brancos também estão conectados ao estresse, ao estilo de vida e à genética de cada um.

Durante o isolamento social, muita gente passou a assumir os grisalhos, deixando o visual ainda mais charmoso e natural. “É um dos ‘it’s’ do momento”, conta Bruna Nunes, hairstylist do salão Jacques Janine Jardins.

A liberdade de assumir os cabelos brancos também é empoderador, mas esse tipo de fio, para se manter bonito, precisa de alguns cuidados específicos.

Esse tipo de fio, para se manter bonito, precisa de alguns cuidados específicos – Foto: Divulgação

Bruna lista cinco dicas para quem está em fase de transição e para quem quer manter os grisalhos macios e brilhantes:

1 – Corte: se você está em transição tome coragem e faça um corte curto, caso seu cabelo seja longo ou médio. “Investir em um corte moderno, como o pixie cut, com certeza irá deixar o seu visual ainda mais uauuu”, sugere a hairstylist.

2 – Mechas: quem não consegue desapegar do cabelão e ainda não está com os fios totalmente embranquecidos pode optar por mechas o mais próximo possível do tom do cabelo branco. “Para isso, busque um profissional especializado em transições de grisalho”, diz Bruna.

3 – Adote, na rotina de cuidados, o uso do shampoo roxo ao menos duas vezes no mês, para que o cabelo não fique com o aspecto amarelado – condição que acontece porque os fios brancos “oxidam” com a exposição ao sol.

4 – Use e abuse de tratamentos nutritivos à base de óleos. “O cabelo branco é muito rígido e, por ser uma haste de queratina mais consistente, ele é sempre mais grosso do que os cabelos que ainda têm cor. Por isso, muitas vezes costumam ficar espetados para fora do cabelo. O segredo é emolir com muito óleo e muita nutrição: isso irá deixá-los com o aspecto mais sedoso e brilhante.”

5- Evite o calor, com o uso constante do secador e da prancha e, quando for usar, sempre proteja o cabelo com um bom protetor térmico antes, além de usar sempre um bom leave-in com proteção solar.