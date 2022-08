Assuma seus cachos

A transição capilar é o processo de assumir o cabelo natural e deixá-lo crescer livre de químicas. Mais do que isso, é um momento de auto aceitação e encontro da sua real identidade.

É importante saber que durante esse período, o cabelo necessita de cuidados especiais para crescer saudável e recuperar, o que for possível, dos danos causados pelos procedimentos químicos.

Inayê Souza, cabeleireira e terapeuta capilar na empresa Simples Assim, comenta a respeito da dificuldade que as pessoas em transição capilar enfrentam “Com essa avalanche de pessoas assumindo os cabelos naturais, uma das maiores dificuldades é cuidar, arrumar e manter os cabelos arrumados a contento. Independente da transição, a maioria das pessoas não sabe lavar seus cabelos da forma correta, não têm costume de tratá-los com a frequência necessária e muita dificuldade em finaliza-lo e mantê-lo bem arrumado. Pois, muitas vezes, não sabem quais produtos usar nem como fazer, e com toda a certeza, isso altera o resultado do cabelo”.

Sabendo que, hoje, há muitas pessoas em processo de transição, muito se fala a respeito da autoestima. Apesar dos desafios de lidar com a transição, a mudança capilar se revela um período de redescobertas e transformações internas.

Ver a raiz crescendo, o volume aumentando e a falta de definição do cabelo pode ser muito desanimador nesse tempo de espera. É preciso tomar alguns cuidados para preservar a saúde dos fios.

E para você que está passando por esse processo, tenha calma! “O processo é longo, mas vale a pena. O mais importante é que tudo isso aconteça no seu íntimo, no seu coração, porque vc realmente quer se reconhecer e não porque todos estão fazendo. Quando você escutar o seu coração, tudo se transformará de forma mágica e nada do que dizem ou pensam irá te afetar, digo mais, as pessoas sentirão a sua grandeza, sentirão a forma como se ama e se admira e refletirão o mesmo pra vc. Tenho vivido isso e é incrível. Uma sensação indescritível!”, descreve a especialista.