Arrase no presente para sua mãe

O próximo dia 8 de maio é o Dia das Mães e filhos preparados já podem começar a procura pelos presentes. Conhecer bem a presenteada, descobrir seus gostos, comprar de acordo com a personalidade dela e dar presentes com significados são algumas dicas úteis na hora de escolher – não só para as mães, mas para qualquer um. Pensando nisso, o Mais Estilo procurou na Imaginarium, em Americana, sugestões de presentes em diferentes estilos e personalidades. Confira!

Bolsa térmica com kit para vinho inspirada em uma caixa de remédio é uma sugestão de presente criativo e divertido – Foto:

Vitrola para fãs de Beatles curtirem um “Twist & Shout” com muito estilo. Além do disco de vinil, também aceita conexão com outros dispositivos via bluetooth – Foto:

Banco e kit de jardinagem fofos e perfeitos para quem também é “mãe de planta”. Além de bolsinhos externos, também possui um bolso interno – Foto:

Amantes de Friends vão amar preparar o seu próprio café do Central Perk, com função timer, copo térmico de 500 ml, filtro reutilizável e cartela de adesivos para customização – Foto:

Esse espelho não só reflete a beleza de quem o usa, como serve de compartimento para bijoux ou jóias. À primeira vista, pode parecer um espelho comum, mas quando o LED é ligado, revela uma foto – Foto: