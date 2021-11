Aprenda dois estilos de unhas arrasadoras para fazer em casa

Das mais conservadoras até às mais fashionistas, não tem como negar que a mulher com unha feita, não quer guerra com ninguém! Manter as unhas apresentáveis, não é uma tarefa tão simples, principalmente na correria do dia a dia. A escolha da cor até apostar em estilos clássicos, o importante é ousar!

Para arrasar no “close das mãos”, Silmara Silva Sentinelo de Almeida, manicure em São Bernardo do Campo e que atende pelo GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços no Brasil, preparou duas sugestões de unhas arrasadoras para se fazer em casa. Confira as dicas abaixo:

O vermelho é a cor do empoderamento, e vale a pena deixar as unhas ainda mais “Girl Power” – Foto: Divulgação

Unha Vermelhante

1. No sentido da região da cutícula para as pontas, comece fazendo a esmaltação.

2. Repita o processo mais uma vez, dando o total de duas demãos em cada unha.

3. Nos dedos anelar e indicador passe uma base fosca.

4. Aplique uma joia para unha no dedo médio.

5. Nos dedos sem base fosca, finalize aplicando uma camada de extra brilho e pronto, uma unha vermelha e arrasadora!

Para mulheres que preferem aquela unha mais clássica, a dica é uma unha “francesinha gelada” – Foto: Divulgação

Unha Frozen

1. Comece fazendo uma camada de esmaltação usando um esmalte branco transparente, estilo renda.

2. Com o esmalte branco intenso, faça francesinhas em todas as unhas. O tamanho fica a seu critério: pode ser fina, média ou grossa.

3. Com uma esponja, aplique glitter nas unhas, sempre do meio para as pontas.

4. Aplique uma camada de esmalte branco transparente acima do glitter, para o acabamento.

5. Aplique uma joia no dedo anelar na cor que preferir.

6. No dedo médio, cole um adesivo especial para unhas, de cima da francesinha até a cutícula.

7. Para finalizar, aplique uma camada extra de brilho e certeza que será um sucesso!