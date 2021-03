Aprenda a fazer uma make incrível

Não tem como negar que o assunto mais falado no País, depois do coronavírus, é o reality show Big Brother Brasil. Faz pouco mais de um mês que ele começou, mas muita coisa já aconteceu. Uma delas, sem dúvida, é de uma maquiagem maravilhosa usada por Sarah.

“As makes que ela usa na casa são referências. Ela sempre arrasa”, relata a maquiadora da agência de modelos Max Fama, Isabelle Freitas. “É importante lembrar que a make retrata muito sobre a personalidade de cada pessoa. No caso da Sarah, é aquela mulher poderosa, classuda. Nesta fase do programa a gente pode até estar meio assim com as atitudes dela, mas não podemos negar a beleza das makes. Queremos fazer todas”, finaliza.

Para você fazer bonito como a Sarah, a agência preparou esse passo a passo. Vamos aprender juntas para usarmos assim que a pandemia passar. Confira!

Passo a passo

Com a pele limpa e hidratada inicie o processo de camuflagem da pele utilizando uma base da sua tonalidade. Sele com um pó translúcido em toda pele;

Faça um leve contorno. O blush que vamos utilizar é muito suave. A Sarah não passa muito blush. O iluminador é bem leve. Em toda pálpebra vamos utilizar uma sombra marrom;

Com o auxílio de um pincel, pegue o marrom mais escuro e aplique somente na pálpebra móvel;

Faça um delineado puxando um leve gatinho com um auxílio de um pincel fino;

Na linha d’água do olho aplique um lápis preto para destacar;

Faça muitas camadas pretas de máscara de cílios para deixá-los mais evidentes;

Finalize com um batom vinho que a Sarah ama usar em todas as festas.



Ficha técnica