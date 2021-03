Aprenda a fazer maquiagem de coelho infantil

Celebrada no próximo domingo, dia 4, a Páscoa vai muito além da entrega dos ovos de chocolate. Em tempos de pandemia ela também é uma data para ser aproveitada para aproveitar a criançada. Como? Aproveitando a criatividade para fazer uma bela maquiagem de coelho e deixar o dia ainda mais divertido e especial.

“Estamos vivento um momento difícil e nada melhor do que transformar uma data como essa em momentos únicos”, relata a maquiadora da agência de modelo Max Fama, Isabelle Freitas. “Fazer uma maquiagem de coelho é muito fácil e barato. Basicamente vamos precisar de tinta para pele e criatividade. Os pequenos vão amar”, finaliza.

Para te ajudar a ter uma Páscoa ainda mais animada a agência de modelos preparou esse passo a passo de maquiagem de coelho para a criançada se divertir muito. Confira!

Passo a Passo

Passo 1 – Foto: Divulgação

Vamos dar início ao nosso coelho com uma tinta de rosto específica para pele. Com o auxílio do pincel faça linhas com a tinta branca até preencher toda a parte de baixo do nariz e no queixo;

Passo 2 – Foto: Divulgação

Faça o mesmo com a sobrancelha. Preencha por completa e deixe com aspecto mais grossa;

Passo 3 – Foto: Divulgação

Com uma tinta rosa faça a região do nariz preenchendo toda a parte da ponta e nas bordas;

Passo 4 – Foto: Divulgação

Faça um risco no meio do nariz até o arco do cupido da boca na cor preta. Com o pincel, faça bolinhas aleatórias dos dois lados acima da boca;

Passo 5 – Foto: Divulgação

Faça uma linha preta iniciando do canto interno dos olhos para a direção do nariz. Finalize com máscara de cílios.

Ficha técnica

Modelo: Agência de Modelos Max Fama

Maquiadora: Isabelle Freitas

Fotógrafo: Rodolfo Souza

Coordenadora de pautas: Antônia de Biazzi

Gerente de marketing: Claudia Siqueira

Direção de arte: Wesley Alysson

Produção executiva: Paulo Henrique Albuquerque