A primavera começou!

A cada estação, sempre surgem novas tendências no mundo fashion e da beleza, e o que está com diversas opções para todos os estilos são as sobrancelhas, que podem ser voltadas para looks mais naturais ou até polêmicos.

A maioria dessas inspirações vem devido às tendências que as celebridades e influencers causam no mundo da moda. Mas é preciso considerar que cada sobrancelha é única e necessita de harmonia de acordo com o rosto da pessoa. “Estamos na época que o menos é mais, então seguir uma linha mais natural, de acordo com o desenho do seu rosto, é o ideal, mas não tem problema dar uma ousada algumas vezes”, comenta Luzia Costa, especialista na área, CEO da Sóbrancelhas, rede de estética facial da América Latina.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 30% do salário mensal das mulheres é gasto, todos os meses, com serviços de beleza e estética, correspondendo a cerca de R$ 150 por mês.

Pensando nisso, a especialista e CEO da rede, Luzia Costa, trouxe as tendências para as sobrancelhas que estão prometendo tudo para a próxima estação:

Brow Lamination

Pentear os fios quase que verticalmente e fixá-los com produtos hidratantes e de lifting. A designer também utiliza cola e uma tinta semi permanente para dar a impressão de sobrancelhas mais grossas. No final, aplica-se um óleo para reter a hidratação na área.

Fluffly Brows

Nesse estilo, as sobrancelhas são penteadas para cima, mas não precisam, necessariamente, de técnicas, podendo ser feitas de forma mais natural.

Finas

As polêmicas que estão de volta não agradam a todos: muitas pessoas já retiraram grande parte dos pelinhos para aderir a tendência dos anos 2000.

Retas

O estilo que garante um olhar decidido e mais sério está sendo um dos mais pedidos, pois ele é o equilíbrio da sensualidade com firmeza no olhar.