A escolha certa de acessórios para cada formato de rosto

Assim como a maquiagem e o corte de cabelo, os acessórios também ajudam a embelezar e compor o visual. Entender o que fica melhor diante do formato de cada rosto pode ajudar a realçar e até mesmo camuflar certas características. Além disso, é muito importante pensar nos acessórios não apenas como itens que complementam a produção, mas também como peças-chave que devem chamar atenção para o rosto de forma harmoniosa, a fim de destacar o melhor da fisionomia e os traços da mulher.

A escolha dos acessórios certos pode conferir ainda mais estilo ao look – Foto: Divulgação

“Cada pessoa tem um formato de rosto diferente. Ao todo, são seis grupos principais, definidos por meio dos detalhes, proporções, traços e características faciais. É importante que a mulher saiba identificar e usar acessórios que combinem com o seu tipo de rosto, para transformar um visual simples em um look mais elegante. Os acessórios têm esse poder transformador e de transmitir diferentes estilos e mensagens de forma prática a objetiva”, explica Caio Gazin, CEO da Gazin Semijoias – marca de acessórios focados em enaltecer a beleza feminina.

O especialista, inclusive, separou algumas dicas para ajudar as mulheres na hora de escolher os acessórios, levando em conta o tipo de rosto de cada uma. Confira:

1. Oval

De acordo com Caio, este é considerado o formato de rosto ideal e que combina com qualquer estilo de brinco, uma vez que é o mais assimétrico entre eles. “Por isso, é possível indicar qualquer modelo de brinco para as pessoas que têm esse tipo de rosto. Porém, os que costumam fazer mais sucesso são os acessórios longos ou mais arredondados”, afirma.

2. Redondo

Para quem tem esse formato, o ideal são os acessórios mais longos e estreitos, para alongar a face. “Tente evitar os modelos redondos ou volumosos, pois eles tendem a evidenciar o formato arredondado”, aconselha o CEO da Gazin. “Além disso, é legal evitar gargantilhas muito coladas no pescoço e tentar explorar os colares mais compridos”, completa.

3. Quadrado

O rosto quadrado precisa de peças arredondadas para suavizar as proporções do formato. Por esse motivo, o melhor é investir em brincos nesse formato e em tamanhos médios, como as argolas ou brincos tipo botão, e evitar brincos retos ou longos demais. “A dica é evitar os modelos de acessórios com o mesmo formato da face, ou seja, os quadrados ou retangulares”, ressalta Caio.

4. Retangular

De acordo com o especialista, as pessoas que apresentam rosto com formato longo (ou retangular) devem evitar brincos longos demais e investir em modelos que dão volume às laterais do rosto, como os de tamanho médio ou grande. “Argolas e pérolas são uma ótima aposta para esse formato. Tente evitar os acessórios longos demais, pois eles evidenciam a forma retangular”, reverbera.

5. Triângulo invertido

“O segredo neste formato é equilibrar as medidas, ou seja, investir em brincos maiores e que fiquem na altura do queixo”, explica. Além disso, o criador da Gazin Semijoias indica evitar acessórios que destacam a parte de cima do rosto, como as peças quadradas e pontudas.

6. Losango

Por fim, quem tem o rosto no formato losangular, que tem as bochechas mais acentuadas, deve evitar brincos volumosos. “Os modelos mais indicados são pequenos ou médios e de formas triangulares ou circulares. Evite peças muito longas e acessórios angulares”, comenta Caio.