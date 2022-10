A era dos croppeds!

Protagonistas no mundo da moda, os croppeds podem ser utilizados nas mais diversas combinações do dia a dia, de um compromisso casual, até uma festa mais formal. Com suas diversas modelagens, eles imprimem estilo, elegância e sensualidade. Para quem não sabe como apostar na peça para diferentes eventos, Fernanda Graneiro, gerente de Imagem e Estilo da Caedu, separou dicas que vão transformá-la em um coringa dentro do guarda-roupa

Babados e estampas para eventos mais formais

Para quem deseja apostar na peça em eventos, como casamentos, formaturas ou festas familiares, optar por croppeds mais soltinhos, com estampas, rendas e babados é o mais indicado “Eles marcam menos o corpo, imprimindo um estilo mais romântico e elegante do que sensual”, comenta Fernanda. “É o tipo de cropped que traz leveza e frescor ao look e pode ser utilizado com diversas combinações, desde saias longas ou mídis, até calças dos mais diferentes tecidos”, complementa.

Cropped no dia a dia

Sim, eles podem ser utilizados em looks casuais, no dia a dia! De acordo com a profissional, neste tipo de situação é preciso avaliar cada ambiente para não errar na escolha. “Na hora de ir em algum estabelecimento resolver pendências como mercado, banco ou farmácia, é permitido mostrar a barriga. Mas vale sempre o bom senso. Neste caso, sugiro apostar em uma cor mais neutra, como preto, branco e cinza e, na parte de baixo, uma cintura alta. Assim não fica tanta pele exposta”. Já para um passeio no shopping, no parque ou um barzinho com as amigas, vale investir nos mais diferentes formatos e amarrações.

“Passeio mais descolado é a oportunidade perfeita para usar croppeds que apresentam detalhes diferenciados, como pontos de brilho, amarrações ou aqueles mais soltinhos”, explica. “Neste último caso, vale sempre apostar em uma lingerie que possa ficar amostra. Como são peças mais soltas, elas acabam subindo com o movimento de mãos e braços”.

Muita cor, por favor

Junto com o cropped, o colorido é uma forte tendência para a temporada de calor. E para Fernanda, vale adicionar aqui mais um ponto que está em alta: as amarrações. “É o tipo de combinação que traz um certo charme ao look, mas também imprime bastante sensualidade”, comenta. Segundo a profissional, esse tipo de peça permite muitas combinações, que vão da mais despojada, até a mais elegante. “Usar um cropped e calça da mesma tonalidade traz uma certa imponência. Cabe super bem em festas e até mesmo em reuniões de trabalho. Já para quem busca algo mais despojado, a combinação com wide leg ou saias mais soltinhas é o ideal”.

Cropped moletom

Uma outra opção que ganhou fama é o cropped moletom. Eles são ideias para quem busca algo mais confortável em dias de temperaturas mais amenas. “É o tipo de peça que traz uma proposta mais esportiva e informal”, indica a especialista da Caedu. Para Fernanda, esta opção é mais usada em situações informais e podem ser facilmente combinadas com calças de cintura alta e jogger ou até mesmo com uma legging ou shorts.