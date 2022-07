5 peças que todo homem deve ter no guarda-roupa

Para acertar nas combinações e sair do comum, fique por dentro das peças curingas do estilo casual

Menos variada quando falamos na quantidade de peças disponíveis, a moda masculina se reinventa ao longo do tempo, mantendo o clássico e se adaptando às tendências. Em alguns momentos, algumas ondas mais fortes surgem e consolidam algumas peças no guarda-roupa masculino, que, normalmente, é mais enxuto que o feminino.

De forma geral, os principais itens que compõem os armários masculinos passam pelas gerações e são considerados atemporais, apresentando algumas variações/repaginações, para conseguirem se encaixar em pessoas de diversas faixas etárias e estilos, em cada fase da vida. E nesse caso, também podemos pensar que acessórios como cintos e sapatos seguem essa mesma tendência. O grande truque é encontrar aquela peça que melhor conversa com o seu perfil ou ainda aquela mais versátil que pode transitar entre variadas composições.

Por isso, a estilista e sócia-proprietária do Espaço Integrado de Moda, localizado no Shopping Estação Goiânia, Maristela Barbosa, fez uma seleção de cinco peças que ela considera indispensáveis e versáteis, de forma universal, para os homens.

De acordo com ela, investir em um guarda-roupa coringa e ter boas peças básicas e de fáceis combinações pode ajudar na hora da montagem dos looks, na economia de tempo para pensar as roupas. Veja as cinco peças que todo homem precisa ter.

Camiseta básica

Camisetas lisas e básicas, com a gola careca, podem ser um grande trunfo no guarda-roupas masculino, já que são peças com o poder de compor e combinar com diversas outras peças, não só do dia a dia, mas também, de um dresscode mais sofisticado. A peça tem a vantagem de facilitar as escolhas, além de conferir liberdade, pois a produção pode ser complementada com peças tradicionais ou também peças de estilo, mais chamativas, com o uso de muitos acessórios.

Calça de sarja

Na escala de versatilidade, a calça de sarja de cor neutra pode ir do cinema para um casamento, dependendo da ocasião. A peça é atemporal e consegue circular das produções mais casuais, até os looks formais. Ela é uma ótima opção para substituir o jeans e deixar a roupa com um ar mais arrumadinho.

Terceira peça

Um blazer de cor escura, como preto ou azul marinho, uma jaqueta bomber, de couro, de sarja ou um cardigan mais grosso, são ótimas opções para se investir, principalmente, quando falamos em composições. A terceira peça, de forma geral, é um grande truque de moda. Nesse caso, por exemplo, o blazer pode variar de uma reunião de trabalho, para um jantar, para um evento mais formal ou pode ainda ser combinado com acessórios mais despojados, como um tênis.

Camisa social

Na mesma ideia da camiseta básica, a camisa lisa de manga curta ou longa vai bem com muitas opções, mesmo com as variações da rotina. É possível fazer o uso dessa peça tanto em produções mais casuais, por fora da calça, manga dobrada ou para o social, por dentro, com um cinto. Além de ser versátil, pode dar um UP nas produções, conferindo alinhamentos ao visual.

Bermuda de sarja

A bermuda nesse tipo de material também é uma excelente opção para o guarda-roupa masculino. O modelo pode ser usado com camiseta, camisa, tênis, chinelos em couro ou ainda sapatênis. Pode funcionar bem para produções mais alinhadas com mocassim, por exemplo. Não esqueça de dar uma dobradinha de leve, na barra da bermuda, para dar um toque ainda mais bacana pro look.