5 dicas para criar looks invernais

Como criar um look com ar mais invernal em cidades quentes? A consultora de moda Camila Cavalcante dá algumas dicas para quem mora em lugares onde o inverno parece não chegar. É possível apostar no estilo da estação mesmo estando em lugares onde a temperatura se mantém elevada.

Ao escolher os sapatos, é sempre importante lembrar que precisamos de conforto. Camila Cavalcante explica que as ankle boots e open boots (botas de canos curtos) são opções bem interessantes por trazerem estilo e conforto. De acordo com a consultora de moda, essas são botas de meia estação e que combinam com os dias mais frescos e chuvosos. Quando for combinar com algum estilo de roupa, opte por shorts, vestidos e saias.

Se você não for adepta ao uso de botas, não tem problema. Camila explica que os sapatos fechados também deixam os looks com uma cara mais invernal, mesmo mostrando um pouco a pele.

“A recomendação é investir em oxfords, mocassins, scarpins ou sapatilhas por serem confortáveis e trazer o tom de inverno para o seu estilo”, explica.

As ankle boots são opções bem interessantes por trazerem estilo e conforto – Foto: George Milton / Pexels

As cores das peças

Ao escolher as roupas você deve lembrar que o melhor é escolher aquelas com tons terrosos e profundos e para complementar, opte pelos tons neutros. A consultora de moda Camila Cavalcante explica que a melhor estratégia é fugir dos tons alegres e vibrantes.

“Os tons mais vivos remetem a estações como o verão e a primavera. Cores mais terrosas como o vinho, terracota, camel, marrom, verde musgo/militar, bege e claro e o preto. Essas cores transmitem muita elegância e dão um peso visual, dando aquela carinha de inverno para o look.

Peças com texturas invernais

De acordo com a consultora de moda Camila Cavalcante, usar peças leves com texturas mais invernais como tricô, malhas e couro é uma ótima pedida para entrar no clima. É possível também encontrar um look com cara de inverno sem ter a necessidade de usar casacos ou blusas.

“Você pode montar looks invernais sem abusar das peças pesadas. A saia de couro com uma bota curta e um colete faz com que possamos montar uma combinação simples e elegante. Esse é um exemplo de look invernal que não tem a necessidade de usar casacos”, diz.

Estampas

“Escolher estampas que tenham um apelo mais invernal vai te ajudar a criar looks super estilosos, fresquinhos e com cara de inverno. Opte pelo xadrez sem precisar usar peças pesadas, o camuflado e o animal print também trazem um tom invernal para as roupas que você escolher”, diz a consultora de moda Camila Cavalcante.

Outra ideia bem interessante é optar por tons florais com fundo escuro. Camila ressalta que essa combinação é interessante para quem quer abusar do estilo, cores e ainda permanecer naquela pegada de inverno.

“Para aquelas que amam looks florais, as peças florais podem ser uma excelente escolha por estarem super em alta e trazerem o tom invernal e ainda serem leves”, conclui.

A terceira camada do look

O calor de algumas regiões do País dificultam o uso de casacos e blusas, mas não impedem que outras opções apareçam. Segundo a especialista em estilo, mesmo com opções mais leves, é possível criar um look de inverno elegante.

“A sobreposição é o jeito mais fácil da gente valorizar os looks básicos, também pelo fato dele criar camadas, deixa-o com uma cara mais invernal mesmo que seja com peças bem levinhas. Peças universais fazem muito sucesso, a parka que é uma opção para cidades mais quentes assim como as jaquetas jeans que são atemporais e combinam com tudo. As jaquetas bombers também estão em alta e é uma ótima escolha para dias com temperaturas amenas”, explica.

Como opção formal, o blazer é excelente. Para Camila, por ter tecidos mais leves ele se torna uma opção para os dias mais quentes e não causam incômodo.

O conselho é investir em coletes

“Você pode encontrar todos esses modelos de casacos em coletes. É uma peça que pode ser usada em dias neutros. Para combinar, eu recomendo que use uma estampa invernal como o xadrez, por exemplo”, finaliza Cá Cavalcante.