Indicações para ler com os filhos

Férias são sinônimo de diversão para as crianças, e quanto mais variados e de qualidade forem os entretenimentos, melhor! Passar o dia com os amigos e vizinhos, passear com a família, assistir a desenhos animados, jogar futebol e andar de bicicleta são algumas das atividades possíveis.

Porém, a esta altura, é comum que os pais ou responsáveis sintam o cansaço de estar o tempo todo em busca de maneiras diferentes de entreter os filhos. Nestes momentos, a leitura pode ser uma solução.

Apesar de, com frequência, esse exercício estar vinculado às obrigações escolares, também é uma atividade lúdica. A escolha de um bom livro para ler com os filhos pode render diversão, além de estimular cada vez mais o gosto pela leitura e contribuir para estreitar laços familiares. Para isso, algumas dicas são ler com entusiasmo, interpretar personagens e conversar sobre a história.

Pensando neste tempo em família durante o recesso escolar, separamos alguns títulos para adultos e crianças aproveitarem juntos.

LEITURAS DE FÉRIAS > Confira uma seleção de livros que pode ser do agrado da família durante o recesso escolar, estimulando o gosto pela leitura.

Ana & Froga 2

Quadrinho infantil que inspirou a série animada de sucesso “Ana & Amigos”, exibida na Nick Jr., da Nickelodeon, ganha sequência no Brasil pela VR Editora. O volume dois, “Ana & Froga: e agora, vamos fazer o quê?”, escrito e ilustrado pela francesa Anouk Ricard, uma das mais celebradas quadrinistas da atualidade, apresenta sete histórias inéditas e divertidas com Ana; a melhor amiga dela, Froga; a minhoca Cristóvão; o gato Renê e o cachorro Bubu.

(Autora: Anouk Ricard | Editora: VR Editora | Páginas: 46)

Preta de Greve e as sete Reivindicações

O livro conta a história de Pérola Preta, uma menina negra que, até começar a frequentar a escola, se sente linda e feliz, representada nos espaços cotidianos de sua convivência. Porém, ao iniciar a vida escolar, conhece o preconceito contra suas características étnico-raciais.

(Autora: Zenilda Vilarins Cardozo | Editora: Fontenele Publicações | Páginas: 23)

O educado do Eduardo

Da mesma autora de Cocô, Xixi e Pum, Maíra Lot Micales, e com lindas ilustrações do artista Bruno Nunes, a escritora apresenta a história de um menino que encanta por sua educação, gratidão, gentileza e amizade. Ao final da obra, um guia de gentileza, assinado por Costanza Pascolato e com aparatos da psicóloga Patrícia Campos Ramos, vai ajudar pais e responsáveis a desenvolver os valores da empatia e da boa convivência.

(Autora: Maíra Lot Micales | Editora: Grupo Editorial Edipro | Páginas: 32)

Nina vai ao Brasil

De férias, a brasileirinha Nina, que mora na Inglaterra com a família, parte para uma aventura no país que nasceu. De Norte a Sul, junto da vó Teresa, ela conhece as singularidades da cultura e a diversidade do povo brasileiro. Dedicado a crianças que falam português pelo mundo, como imigrantes, nascidos fora ou moradores nativos, o livro alimenta o amor pelo Brasil.

(Autora: Renata Formoso | Editora: Catavento Books | Páginas: 32)

Antes que você cresça

Ideal para as férias em família, o livro da neuropediatra Luciane Baratelli promove a conexão entre pais e filhos. Em forma de diário, a obra dá espaço para as crianças responderem a 90 perguntas que ajudarão os pais a entenderem mais da personalidade, dos gostos, dos sonhos, dos sentimentos e das dores dos filhos. (Autora: Luciane Baratelli | Editora: Um Livro | Páginas: 120)

O menino que não sabia ler

Neste livro, conhecemos um menino que estava com muita dificuldade para aprender a ler. A atividade era um desafio para ele, já que as letras não faziam sentido, e o garoto começa a fugir das palavras. Entretanto, ao se encontrar com um mestre de caratê, o personagem descobre que precisa de tempo, paciência e persistência para juntar as letras e formar palavras.

(Autor: Mariana Caltabiano | Editora: Matrix | Páginas: 40)

A linda história da Letra A

Nesta obra, o pequeno leitor é introduzido à história de um vovô que, enquanto conversa com seu neto sobre um boi, lhe conta como o animal serviu de inspiração para a primeira letra do alfabeto. A obra faz parte de uma coleção que conta as histórias de cada letra do alfabeto.

(Autor: Deonísio Silva | Editora: Almedina | Páginas: 24)

Cachorro preto! Cachorro branco!

Apresenta a narrativa de dois cachorros: um preto e um branco. Eles não se conhecem, gostam das mesmas coisas, mas um não vai com a fuça do outro. Por quê? Certo dia, seus caminhos se cruzam em um incidente, e os dois precisam ficar frente a frente pela primeira vez. Descubra, junto com os cachorrinhos, as verdadeiras cores da amizade.

(Autor: Danielle Felicetti Muquy | Editora: DVS | Páginas: 48)