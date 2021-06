Você sabe o que é PANC?

Por conta da tendência da dieta Plant Based e pela alimentação saudável, as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), que antes eram pouco consumidas na alimentação por falta de informação, vêm entrando cada vez mais na dieta do brasileiro.

Diversas PANC são chamadas de matos e são cultivadas espontaneamente em quintais, vasos e até mesmo em calçadas. As mais comuns na região Sudeste são Azedinha, Bertalha, Cambuquira, Capuchinha, Inhame, Ora-pro-nobis, Peixinho e Taioba. Na gastronomia nacional, chefs de grandes restaurantes passaram a incluir estes ingredientes em suas receitas.

Foto: Chef Aprendiz / Divulgação

Nas edições do Chef Aprendiz, Gui Cardadeiro, chef e professor, ministra a aula de PANCs e culinária indígena, onde além de apresentar a importância nutricional desses alimentos, leva os alunos a viajarem pelo País que tem a maior biodiversidade do Planeta. Na parte prática, o chef convida os alunos a desbravarem seu entorno e encontrarem plantas para usarem na aula prática. Entre algumas das receitas ensinadas está a salada de pancs, tempurá de pancs, arroz de manicoba, peixe na folha de bananeira.

“Panc é quase tudo o que encontramos em terrenos, praças e canteiros, que é de comer, mas não comemos por simples falta de conhecimento”, comenta o chef Guilherme Cardadeiro.

Quem deseja se aprofundar no tema, o livro “Plantas Alimentícias Não Convencionais PANC no Brasil”, dos autores Valdely Kinupp e Harri Lorenzi, dois dos maiores estudiosos do assunto no País, apresentam espécies de plantas cultivadas no país e receitas de como consumi-las.

Uma sugestão de receita é a “Salada de PANCs” ideal para aqueles que desejam consumir estes novos alimentos.

Confira a seguir o passo a passo:

Ingredientes

PANCs diversas

Peixinho da Horta (PANC)

½ xícara de chá de castanhas do Pará

1 xícara de chá de farinha de rosca

2 ovos

2 limões

½ xícara de chá de azeite

Óleo para fritura

Sal

Modo de preparo

Em uma vasilha coloque o ovo e bata levemente. Em seguida, passe os peixinhos da horta na mistura, seguido da farinha de rosca, a fim de empaná-los. Em uma panela coloque o óleo e frite os peixinhos da horta empanados, corrija o sal e reserve. Em uma vasilha junte todas as PANCs já lavadas, o suco do limão, o azeite e o sal, e misture tudo muito bem. Coloque as folhas temperadas em um prato e sobre elas polvilhe as castanhas quebradas e o peixinho da horta frito. Sirva imediatamente.