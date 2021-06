Vô Fernando – O Buteco: ancestralidade e tradição em Americana

Casa trabalha com ambiente acolhedor, com fotos da família, plantas e especiarias; cardápio é focado no conceito de ‘comfort food’

O Vô Fernando – O Buteco é uma casa de ancestralidade. O lugar carrega as lembranças da família Duzzi e trabalha com “comfort food” – a chamada comida carregada de lembranças – feita com produtos que vão da

horta direto para a mesa.

A casa carrega o nome do avô do proprietário e chef de cozinha Marcos Rogério Duzzi, mais conhecido como Chef Duzzi. Fernando teve uma quitandinha no Jardim São Vito, em Americana, por 30 anos. A casa é uma forma de homenageá-lo e, também, fazer com que as suas tradições perdurem.

Espaço carrega as lembranças da família Duzzi e trabalha com comfort food – Foto: Charline Caldas / Divulgação

Pensando nisso, o espaço foi planejado para ser uma extensão da casa dos Duzzi. As paredes carregam fotos e momentos marcantes da família. Na varanda e entrada do estabelecimento, as plantas e especiarias utilizadas na comida. Para as crianças, um espaço kids para ficarem à vontade.

Com a ideia de que a comida não alimenta só corpos, mas alimenta almas, os pratos da casa carregam lembranças. O destaque vai para o “3M”, servido às quintas-feiras. Ele te convida a provar um sabor de domingo durante a semana, com macarronada, maionese e milanesa.

Ancestralidade e tradição

Mais do que um local de tradição, o Vô Fernando é uma história de amor. Da união do chef Duzzi com Elaine de Moura Pereira, que fica responsável pelos drinks, nasceu a casa que completará dois anos em outubro deste ano. “Quando a pessoa sai daqui, ela se pergunta ‘por que eu quero voltar para o Vô Fernando?’ e ela não entende. Mas é porque a gente te acolhe. É isso que queremos proporcionar”, conclui Elaine.

Vô Fernando – O Buteco

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 660 – Jardim Girassol, Americana

Funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 10h à 00h

WhatsApp: (19) 3461-0428

Facebook.com/butecovofernando

Instagram @vofernandobuteco