Venda fácil: Chef ensina receita que rende 15 bolos por hora

Uma das formas mais rápidas e eficazes de ganhar dinheiro em pouco tempo é a venda de doces, um comércio que virou tradição no Brasil. O segmento de confeitaria passa por um bom momento com um crescimento vertiginoso de novos empreendedores desde o início da pandemia e de acordo com uma pesquisa recente do Sebrae, 25% da população adulta está envolvida com a abertura de um novo negócio, e a principal categoria é a de Fornecimento de Alimentos, com 24.985 novos registros. Os Serviços Ambulantes de Alimentação está entre os 10 mais da lista, com 6.414 novos registros.

Mas em meio a tantas receitas de bolos, tortas e docinhos, qual a fórmula mais certeira para conquistar vendas e clientes? A chef pâtissier Janaína Barzanelli, uma das profissionais mais conceituadas do país, conta que o bolo simples de chocolate é a receita mais adequada por render até 15 bolos em cerca de uma hora de produção, com durabilidade de até sete dias fora da geladeira.

“O bolo Úmido de Chocolate agrada bastante e utiliza ingredientes de fácil acesso e que todos têm em casa. A facilidade de encontrar os ingredientes e o tipo de formas utilizadas economizam tempo no preparo e contribuem para a agilidade no armazenamento e venda”, explica a chef. A profissional também dá uma dica para quem está começando. “No início da carreira tudo é difícil, mas a persistência e vontade de vencer é o que leva ao sucesso. Jamais desistir e lutar sempre para alcançar os objetivos”, enfatiza.

Confira a receita da chef Janaína Barzanelli para fazer até 15 bolos por hora.

Bolo Úmido de Chocolate

500 g de farinha de trigo

400 g de açúcar refinado

400 g de óleo de soja

30 g de fermento em pó

8 ovos

200 g de leite

50 g de cacau em pó

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes numa bacia e coloque nas formas Plumpy tamanho M da Sulformas, que servem como forma e embalagem de entrega, facilitando o processo por não precisar untar ou mesmo desenformar. Leve para assar a 180°C por aproximadamente 20 minutos.