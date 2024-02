Veja três receitas refrescantes para amenizar os dias de calor

O calor está aí e a previsão é de que vai esquentar ainda mais nas próximas semanas. Com isso, aumenta a busca dos brasileiros por opções refrescantes. Pensando nisso, os especialistas da Diferente, foodtech de assinatura de alimentos orgânicos, trazem três receitas bem tropicais, muito nutritivas e fáceis de fazer para os dias de calorão.

A seguir confira como preparar!

Sorbet de frutas amarelas

Rendimento: 5 porções

Ingredientes

2 inhames

1 manga

1 maracujá

Açúcar, mel ou melaço a gosto



Modo de preparo

Lave e cozinhe os inhames na panela de pressão. Depois de cerca de 20 minutos, desligue a panela, deixe esfriar, descasque e reserve; Descasque a manga e corte em pequenos cubinhos; Tire a polpa do maracujá. Você pode coar a polpa numa peneira, mas as sementinhas batidas dão um charme e adicionam crocância ao seu sorbet; Misture os três ingredientes e leve-os ao liquidificador ou processador; Bata bem, até chegar numa massa homogênea, na consistência de um creme: nem muito líquida, nem muito espessa; Adoce como preferir e misture de novo; Num recipiente próprio ( como um pote ou em forminhas de picolé), leve seu sorbet ao congelador; Deixe gelar por no mínimo 12h e sirva.

Em tempo: é possível substituir a manga e o maracujá por qualquer outra fruta da sua preferência: o sorbet fica uma delícia com abacaxi, banana, maçã ou morangos, por exemplo.

Suco de frutas com batata Yacon

Rendimento: 1 litro

Ingredientes

3 batatas Yacon

2 maçãs

5 morangos

5 fatias de abacaxi

⅓ de melão

2 limões

1 pedacinho de gengibre

700 ml de água

Mel, melaço ou açúcar a gosto

Gelo para servir



Modo de preparo

Higienize os ingredientes, descasque as batatas, o gengibre e o melão. Esprema o suco dos limões. Corte os demais ingredientes em pequenos cubos e os leve ao liquidificador com a água, o suco dos limões e o adoçante de sua preferência. Bata bem e sirva com gelo. Experimente variar a combinação das frutas, usando, por exemplo, banana, maracujá, manga, melancia ou laranja: as opções são infinitas.

Limonada perfeita

Rendimento: cerca de 1 Litro

Ingredientes

4 limões

1 litro de água

5 colheres de sopa de açúcar

10 cubos de gelo

Opcional mas deixa ainda mais gostoso: hortelã fresco

Modo de preparo

Higienize os limões, corte em quatro partes, retire as sementes e a parte branca do miolo. Leve ao liquidificador com os demais ingredientes e bata por cerca de 2 minutos. Coe numa jarra e volte a limonada ao liquidificador por mais um minuto. Experimente trocar metade da água por água de coco ou, pra uma versão adulta, trocar 300 ml de água por uma cachaça de sua preferência.