Vegetariana: aprenda a preparar um rigatoni com berinjela e creme de abóbora - O Liberal

Você é vegetariano e está sem criatividade para inovar o cardápio do dia a dia? A Barilla, marca de massas, ensina a preparar um rigatoni com berinjela e creme de abóbora. O prato une uma massa al dente, no melhor estilo italiano, com a cremosidade dos legumes. Até quem não é vegetariano, vai amar esta combinação de ingredientes.

Rigatoni com berinjela e creme de abóbora

Ingredientes

Serve 6 porções

500 g Rigatoni Barilla

1 berinjela grande

200 g de abóbora

100 g ricota salgada

Folhas de Manjerona

60ml de azeite de oliva extra virgem

Sal e pimenta-do-reino preta

Modo de preparo

Lavar as berinjelas em água corrente e deixe secar bem. Com o auxílio de um garfo, fazer furos por toda a berinjela. Em uma assadeira, levar as berinjelas ao forno pré-aquecido a 180°C. Assar até que esteja macia. Ainda morna retirar a polpa das berinjelas e bater no liquidificador com as folhas de manjerona, sal e pimenta.

Em uma frigideira antiaderente aquecer o azeite, a abóbora cortada em cubos pequenos. Deixar cozinhar por 10 minutos. Temperar com sal e pimenta-do-reino.

Cozinhar a massa Barilla em abundante água salgada conforme o tempo indicado na embalagem, de forma que fique “al dente”.

Adicionar a massa cozida no molho de abóbora, com uma concha da água do cozimento, mexendo sempre pelos dois minutos faltantes. Desligar o fogo e empratar: colocar no fundo do prato o creme de berinjela, o ninho de massa e polvilhar a ricota. Servir imediatamente.