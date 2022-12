Vai uvas passas aí?

A reunião de Natal pode ter discussões sobre Copa do Mundo, política ou até espaço para “lavar roupa suja” entre familiares. Porém, o famigerado debate entre os amantes das uvas passas e os seus “haters” sempre está presente nos preparativos da confraternização.

É claro que em clima de brincadeira e com piadas de tiozão, essas simples frutinhas secas podem ir acompanhadas de diversos pratos, para quem gosta ou não. Pensando em agradar gregos e troianos, o especialista Helder Silveira separou quatro pratos que podem levantar a bandeira branca e trazer muito sabor: salpicão com uvas passas, bacalhau assado com uvas passas, pudim de pão com uvas passas e beijinho com passas.

Já a marca Qualy traz para a mesa a farofa natalina com uvas passas branca e preta e salpicão de frango com uvas passas pretas. Confira!

Salpicão com uvas passas

Ingredientes

100 g de batata palha

200 g presunto

10 azeitonas,

2 cenouras

1 cebola média

1 lata de milho verde

60 g de uva passas

1 salsinha

1 cebolinha

1 maçã

3 colheres (sopa) de creme de leite

4 colheres (sopa) de maionese

1 pimentão verde pequeno

500 g de peito de frango

Sal a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o peito de frango com sal a gosto, depois desfie e reserve. Rale a cenoura e deixe cozinhar por 10 minutos em água fervente, escorra e reserve. Rale o presunto, pique a cebolinha, a salsa e a cebola, o pimentão em cubinhos, a azeitona, a maçã em cubos e reserve. Em uma travessa, misture a maionese com o creme de leite. Reserve em uma travessa, misture os ingredientes nesta ordem: cenoura, azeitona, presunto, cebola, uva passas, maçã, pimentão, salsa, cebolinha, milho verde, peito de frango desfiado, batata palha. Por último, acrescente a mistura do creme de leite com a maionese. Mexa e deixe a mistura bem cremosa. Leve a geladeira por 1 hora e depois sirva.

Receita elaborada pelo gastrônomo Helder Silveira

Bacalhau assado com uvas passas

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

1 l de leite

1 kg de bacalhau dessalgado

1 kg de batata em fatias

Azeite de oliva

1 cebola cortada

2 a 3 xícaras de chá de requeijão

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1/2 xícara de chá de uvas passas

4 dentes de alho picados

Modo de preparo

Aqueça o leite e cozinhe as postas de bacalhau por 3 minutos e reserve. Coloque as fatias de batata no fundo do refratário e regue-as bem com o azeite de oliva. Em seguida, coloque as postas de bacalhau e as fatias de cebola. Reserve. Misture bem em uma tigela a meia xícara (chá) do leite em que o bacalhau foi cozido, o requeijão, a salsinha, a uva passa e o alho até que fique homogêneo. Espalhe sobre as fatias de cebola e leve para assar no forno a 180 ºC preaquecido por cerca de 40 minutos. Após isso, retire e sirva.

Receita elaborada pelo gastrônomo Helder Silveira

Beijinho com passas

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

1 xícara (chá) de açúcar

2 latas de leite condensado

300 g de coco ralado

1 colher (sopa) de manteiga

1/2 xícara de chá de uvas-passas sem sementes

Modo de preparo

Reserve o açúcar e, em uma panela, leve ao fogo baixo os demais ingredientes, mexendo sem parar até desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, coloque em um prato e deixe esfriar. Unte as mãos com manteiga coloque a uva passas no meio (quantidade de sua preferência) e faça bolinhas, passe no açúcar e coloque em forminhas de papel. Se preferir decore com cravo.

Receita elaborada pelo gastrônomo Helder Silveira

Pudim de pão com uvas passas

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

5 pães

1/2 litro de leite

1 1/2 xícara (chá) de açúcar

3 ovos batidos

50 g de coco ralado

100 g de uvas passas

Canela

Açúcar

Modo de preparo

Pique os pães, cubra-os com o leite e deixe-os amolecerem por 1h. Acrescente o coco ralado, o açúcar, os ovos batidos e as uvas passas. Mexa bem, misturando bem os pães com outros ingredientes. Caramelize a forma com o açúcar, coloque a mistura e polvilhe a canela por cima. Leve ao forno pré-aquecido por 40 minutos. Nos últimos 10 minutos aumente a temperatura para que o prato fique bem corado. Coloque na geladeira e espere ganhar consistência. Depois sirva bem gelado.

Receita elaborada pelo gastrônomo Helder Silveira

Farofa Natalina

Foto: Qualy – Foto:

Ingredientes

350 g de bacon picado

1 cebola em tirinhas

1 colher (sopa) de margarina Qualy Cremosa com sal

½ xícara de nozes picadas grosseiramente

2 xícaras de farinha de mandioca flocada

¼ de xícara de uvas passas preta

¼ de xícara de uvas passas branca

Alecrim a gosto

Tomilho a gosto

Salsinha a gosto

Modo de preparo

Aquecer bem uma frigideira alta e refogar o bacon até que fique bem dourado. Reservar. Na mesma frigideira, adicione a margarina e, assim que derreter, acrescentar a cebola e refogar até dourar. Juntar as nozes e refogar por 3 minutos, mexendo sempre. Juntar o bacon refogado, adicione a farinha de mandioca e continuar mexendo sempre, em fogo baixo, até dourar tudo. Acrescentar as uvas passas brancas e pretas, temperar com sal e pimenta-do-reino e finalizar com alecrim, tomilho e salsinha. Dispor em um prato e finalizar com um raminho de uvas passas e um raminho de alecrim para servir.

Rendimento: 6 porções

Fonte: Qualy

Salpicão de frango

Foto: Qualy – Foto:

Ingredientes

4 xícaras (chá) de frango desfiado

2 cenouras raladas

½ xícara (chá) de uva passa preta

2 maçãs picadas em cubos

1 copo de Requeijão Qualy Cremoso com queijos

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

2 colheres (sopa) de salsinha picada

Batata palha a gosto

Modo de preparo

Em um bowl médio coloque o frango desfiado, a cenoura ralada, uva passa, as maçãs e o requeijão cremoso com queijos e misture bem. Tempere com sal, pimenta do reino e finalize com salsinha. Sirva em seguida com batata palha!

Fonte: Qualy