Vá além do trivial e descubra novos temperos para churrasco

Com sua riqueza de aromas e fragrâncias, ervas e especiarias dão sabor especial às carnes e provam que é possível ir além do sal grosso e vinagrete

Brasileiro é apaixonado por churrasco e não perde uma boa oportunidade para reunir familiares e amigos para assar a carne. Um churrasco diferenciado se faz não somente com peças de carnes selecionadas. A escolha dos temperos e o manuseio correto das ervas e especiarias na carne e também nos legumes são essenciais para que o assado fique inesquecível e saboroso.

Marca da General Mills e conhecedora dos aromas e sabores de ervas e especiarias, Kitano ensina a ir muito além dos tradicionais sal grosso e vinagrete. Opções de temperos não faltam. Conheça alguns deles.

Pimenta calabresa

Feita a partir da desidratação da pimenta dedo-de-moça, a pimenta calabresa em grãos oferece picância interessante, por exemplo, à carne de cordeiro, que tem pouca gordura e é levemente adocicada, assim como na carne de porco. Lembrando que a preparação do cordeiro deve ser feita bem antes do início do churrasco para que a carne pegue bem o gosto dos temperos.

Carne de cordeiro marinada com pimenta calabresa

Ingredientes

1 peça de paleta de cordeiro

200 ml de água

Suco de 2 laranjas

Suco de 1 limão

100 ml de shoyu Kitano

Pitada de gengibre em pó Kitano

2 dentes de alho triturado

½ colher de sopa de cominho Kitano

1 colher de sopa de pimenta calabresa em grãos Kitano

½ colher de sopa coentro Kitano

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma vasilha com a carne de cordeiro por 8 horas. Embrulhe o cordeiro e o líquido da marinada em uma assadeira com papel alumínio e deixe assar por cerca de 3h na churrasqueira. A carne vai se desmanchar e ficar ainda mais macia!

Alecrim

Quando colocado sobre a carne, o alecrim exala um aroma marcante e amadeirado em contato com o calor, dando requinte ao prato. Muito utilizado na culinária italiana, a erva combina muito bem em carnes grelhadas.

Filé de frango com alecrim

Ingredientes

500 g de filé de peito de frango

1 colher (café) de sal

1 dente de alho amassado

2 colheres (sopa) de óleo

1 colher (café) de Pimenta-do-Reino Preta Moída Kitano

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (chá) de Alecrim Kitano

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com o sal, o alho, o óleo e a pimenta-do-reino preta moída Kitano. Reserve. Na grelha, asse os filés aos poucos, dourando os dois lados para deixar as marcas da grelha. Reserve em local aquecido. Para finalizar com toque de chef, em uma frigideira, pode ser no fogo da churrasqueira mesmo, aqueça a margarina, junte o alecrim Kitano e misture delicadamente. Coloque os frangos na frigideira e regue a mistura sobre os filés. Sirva quente.

Dica: Ao grelhar o frango, controle a altura e temperatura do fogo. Se estiver muito grosso o filé, baixe o fogo para grelhar por inteiro.

Tomilho

Essa erva é muitas vezes confundida com o orégano, mas tem um sabor bem próprio e é utilizado muito na cozinha europeia para temperos de carnes vermelhas.

Bife com tomilho e alho

Ingredientes

4 bifes de fraldinha

2 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de azeite

Alho granulado Kitano a gosto

1 colher (sopa) de Tomilho Kitano

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Tempere os bifes com sal e pimenta. Leve os bifes para a grelha até o ponto desejado. Em uma frigideira antiaderente, no fogo da churrasqueira mesmo, aqueça a manteiga e o azeite, inclua o alho granulado Kitano a gosto, acrescente o tomilho Kitano e junte os bifes reservados. Misture e sirva a seguir, fatiando bem fininho para derreter ao degustar.