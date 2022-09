Um cardápio variado

A beterraba é uma excelente fonte de fibras, que reduzem os níveis de colesterol, e rica em palatinose, um carboidrato de baixo índice glicêmico, que ajuda na queima de gordura, fornece energia de forma constante (sem picos) e ajuda a retardar a sensação de fadiga. O homus fica uma delícia se saboreado com pão sírio, torradinha ou em kebabs. Faça e experimente em casa. Confira também: a chef Anninha Batista, da MadeReal, ensina como preparar um delicioso smoothie de banana. A bebida pode ser uma ótima opção de pré treino. Já a Puravida traz um delicioso suco de fibras, com frutas e vegetais

Homus de beterraba

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

2 Bombs #04 MadeReal

125 g de grão de bico cru

2 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem

1 colher (sopa) de tahine

1 dente de alho assado

1 folha de louro

Água (quanto necessário)

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque o grão de bico de molho por, pelo menos, 8 horas. O ideal é ir trocando a água por pelo menos 3 vezes durante o período. Em seguida, cozinhe o grão de bico na panela de pressão com água e a folha de louro por, aproximadamente, 30 minutos. Escorra o grão de bico e descarte a folha de louro. Bata bem o grão de bico cozido com os Bombs #04, o azeite, o tahine, o alho assado e sal. Se necessário adicione mais água ou suco de limão. Acerte o sal e sirva com torradinhas de pão sírio.

Fonte: MadeReal

Smoothie de banana

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

300 ml de leite vegetal

2 unidades do bomb 03 Made Real

2 bananas congeladas, cortadas em rodelas

2 scoops de proteína vegetal sabor chocolate

Chia (a gosto)

Granola MadeReal (opcional)

Modo de preparo

Em um recipiente grande e com a ajuda de um mixer, misture os ingredientes até obter uma consistência bem cremosa. Sirva com chia, frutas e granolas em um copo ou taça.

Fonte: Chef Anninha Batista da MadeReal_ Visar Planejamento

Red juice

Ingredientes

100 g de acerolas congeladas

120 g de morangos

70 g de beterraba descascada em cubos

60 g de cenouras descascadas em rodelas

1 scoop de Pura Fiber da Puravida

300 a 350ml de água

Modo de preparo

Acrescente todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Caso queira adicionar o Pura Fiber apenas no momento de beber, diretamente no copo, use meio scoop e utilize um mixer para misturar.

Fonte: Puravida