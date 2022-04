Três sugestões para explorar a versatilidade e o sabor da tilápia

A tilápia é um peixe muito popular entre os brasileiros. Além de ser um alimento saudável, já que possui alto valor nutritivo, incluindo vitaminas e ácidos graxos, é uma opção econômica para a Semana Santa ou almoço de Páscoa.

O peixe, encontrado fresco ou congelado, faz bonito na gastronomia, já que é um produto versátil que pode ser usado como ingrediente principal em diferentes tipos de receitas. Leve e saboroso, rende pratos que vão de saladas a grelhados e ensopados.

O Mais Sabor traz três opções de receitas com tilápia. É só escolher a sua preferida, separar os ingredientes e ir para a cozinha. Aproveite!!!

Filé de tilápia assada com legumes ao pesto de manjericão

Filé de tilápia assada com legumes ao pesto de manjeircão – Foto: Divulgação

Ingredientes

1 pacote de Filé de Tilápia Seara – 600g

Sal a gosto

Sumo de 1/2 limão

Pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Azeite para regar

4 tomates italianos

2 carás/inhames

1 maço de brócolis

2 cebolas

PESTO DE MANJERICÃO COM CASTANHA DE CAJÚ

2 xícaras (chá) de folhas de manjericão

1/2 xícara (chá) de castanha de caju torrada

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 dente de alho½ xícara (chá) de azeite

1 pitada de sal

Pimenta-do-reino moída na hora a gosto

2 pedras de gelo

Modo de preparo

Descongele as tilápias de acordo com as instruções da embalagem. Tempere com o sal, o limão e a pimenta. Cubra e leve à geladeira, enquanto prepara os legumes. Lave e corte os tomates ao meio. Retire as sementes e coloque de boca para baixo sobre papel toalha para secar. Lave o cará/inhame, descasque, lave novamente e corte em rodelas grossas. Coloque em uma panela, cubra com água e coloque uma pitada de sal. Tampe a panela e quando levantar fervura, deixe cozinhar até ficar macio, porém sem desmanchar. Escorra e reserve a água. Corte os brócolis em buquês, lave e afervente por 50 segundos na mesma água que cozinhou o cará. Escorra e passe na água bem gelada para cessar o cozimento. Descasque as cebolas e corte em pétalas.

MONTAGEM. Em um refratário grande acomode os legumes, regue com o azeite, tempere com o sal e pimenta. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus e asse por aproximadamente 30 minutos, virando delicadamente na metade do tempo. Retire do forno, com uma espátula junte os legumes ao redor do refratário abrindo espaço para as tilápias. Acomode as tilápias no meio, volte ao forno por aproximadamente 20 minutos até dourarem.

PESTO. Lave e seque as folhas de manjericão. No liquidificador ou no processador bata: o azeite, as castanhas, o alho e o queijo. Junte as folhas de manjericão, o gelo e bata novamente até formar um molho. Tempere com o sal e a pimenta. Sirva com a tilápia.

Fonte: Seara

Tilápia na Brasa com Molho de Salsa e Limão

Tilápia na Brasa com Molho de Salsa e Limão – Foto: Divulgação

Ingredientes

Tilápia

Manteiga

Sal

Pimenta-do-reino

Salsa

Limão

Alho

Azeite

Modo de preparo

Retire a cabeça e a barbatana do peixe, corte em postas e coloque num recipiente para temperar com manteiga, pitada de sal, pimenta-do-reino, e misture bem; Leve à churrasqueira no braseiro médio (40cm da brasa) e fique de olho para ir virando. Enquanto o peixe assa, faça o molho: pique bem a salsinha ou bata no processador, coloque num refratário, adicione o suco de limão (quantidade de acordo com porção de salsa), uma colher de alho picado, fio de azeite, pimenta-do-reino a gosto, pitada de sal e misture tudo. Sirva com a tilápia.

Fonte: Churrasqueadas

Ceviche de tilápia com manga e laranja

Ceviche de tilápia com manga e laranja – Foto: Adobe Stock

Ingredientes

400 gramas de tilápia Bomar picada em cubos

Suco de duas laranjas

suco de dois limões

1 manga picada

1 pimenta de dedo de moça picada

1 cebola roxa

coentro à vontade

Sal e pimenta à gosto

Modo de preparo

Em um recipiente médio, coloque a tilápia fresca cortada em pequenos cubos, a cebola cortada em tiras, pimenta picada, temperando com sal à gosto. Após temperados, adicione o suco da laranja e do limão e misture. O suco das duas frutas serão os responsáveis por cozinhar naturalmente a tilápia.

Utilizando cerca de um quarto da manga madura picada e o coentro, também picado, distribua sobre os ingredientes e finalize conferindo se é necessário adicionar mais sal e leve à geladeira por cerca de 20 minutos. Após esse tempo, o ceviche estará pronto para servir.

Fonte: Bomar