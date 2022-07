Transforme uma receita simples em três caldos cheios de sabor

Com as baixas temperaturas nada melhor que um caldo para aquecer o corpo. Quanto mais prática a receita melhor, assim sobra mais tempo para ficar debaixo das cobertas. O chef Melchior Neto preparou um passo a passo de como preparar um festival de caldos, usando um simples caldo de legumes como base. Eles podem ser consumidos na hora ou podem ser congelados, assim quando a fome bater é só descongelar e aproveitar. Agora é só anotar os ingredientes e se jogar nesse festival de sabor! Que tal aproveitar o frio e preparar uma deliciosa fondue? A marca Tirolez ensina uma receita deliciosa de queijo. E para completar uma deliciosa panqueca proteica de banana, sem lacotse, uma boa pedida para o café da manhã ou lanche. Receita fornecida pela Verde Campo.

Base de caldo de legumes

Ingredientes

6 litros de água filtrada

1 cebola cortada ao meio

1 dente de alho

2 folhas de louro

1 xícara de salsão picado

1 cenoura

4 cravos da Índia

2 colheres (sopa) de sal

Modo de preparo

Leve todos os ingredientes para a panela com a água, deixe ferver, abaixe o fogo e deixe reduzir por uma hora. Reserve esse caldo coado para as suas receitas.

Sopa de legumes

Ingredientes

1,5 litro de caldo de legumes

1 xícara (chá) de macarrão para sopa

1 xícara (chá) de molho de tomate

500g de Mix de legumes

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de azeite

Sal e pimenta-do-reino à gosto

Modo de preparo

Comece refogando os legumes no azeite e manteiga, junte o molho de tomates e o caldo. Deixe cozinhar em fogo médio por 30 minutos.

Sopa de feijão preto

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão preto

2 litros de água

1,5l de caldo de legumes

2 colheres (sopa) de azeite

200g de bacon picado

Sal e pimenta do reino à gosto

Modo de preparo

Cozinhe o feijão na pressão por 30 minutos na pressão. Retire do fogo e deixe sair a pressão. Deixe esfriar e bata todo o feijão com a água e reserve. Frite o bacon no azeite, junte o feijão batido com o caldo de legumes. Acerte o sal e pimenta

Caldo Verde

Ingredientes

3 batatas picadas sem casca e cozidas

2 colheres (sopa) de azeite

4 linguiças defumadas fininhas em rodelas

200g de couve picada

Modo de preparo

Frite as linguiças no azeite até dourar, junte a couve e refogue rapidamente, coloque o caldo e deixe cozinhar por 30 minutos em fogo médio. Acerte o sal e pimenta.

Dica do chef: coloque as batatas sem casca e picada em um saquinho, retire o ar, dê um nó e leve ao micro-ondas por 5 minutos.

Sugestão de acompanhamentos

Torrada

Pães

Pimenta de bico

Salsa picada

Alho frito

Fondue de queijo azul

Ingredientes

2 colheres (sopa) de Manteiga Sem Sal Tirolez

1 embalagem de Fondue de Queijo Tirolez

150 g de Queijo Azul Tirolez

100 ml. de Vinho Branco Seco

1 pão Italiano redondo

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as duas colheres de manteiga, adicione a fondue, o vinho branco e misture. Deixe reduzir um pouquinho. Para finalizar, coloque o queijo azul em pedacinhos pequenos e misture tudo até incorporar. Reserve. Corte o topo de um pão italiano redondo e vá retirando de dentro todo o miolo do pão. Coloque o pão em uma assadeira e, em volta, os pedaços de miolo e do topo, que foram retirados. Despeje a fondue dentro do pão e leve à assadeira para o forno entre 10 e 15 minutos para o pão ficar crocante e a fondue esquentar. Agora, basta pegar os pães, mergulhar dentro da fondue e curtir a experiência.

Dica: caso deseje, você também pode degustar com outros acompanhamentos, como carnes cortadas em cubos, legumes, uvas, entre outros.

Panqueca proteica de banana

Massa

3 colheres de sopa do Iogurte Natural Whey sabor banana

1 banana prata madura

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de amêndoas

1 colher de café de fermento em pó

Modo de preparo

Amasse bem a banana e misture todos os ingredientes; Unte uma frigideira pequena com óleo de coco e quando estiver quente, coloque 1/3 da massa. Quando estiver firme, vire o lado da panqueca. Refaça esse processo mais 2x (essa massa rende 3 panquecas pequenas ou 1 grande). Por último sirva com os toppings de sua preferência, como: morango, banana, pasta de amendoim, granola e mel de abelha.

