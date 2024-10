O influenciador Leo Kazuya (@roledevegano) ensina como preparar uma deliciosa torta vegana de palha italiana. Além da receita não levar leite ou ovos, a sobremesa pode ser feita sem glúten usando biscoitos sem trigo na palha italiana!

O Choconuts da A Tal da Castanha foi acrescentado para deixar o creme ainda mais chocolatudo e saboroso. A bebida é um achocolatado feito à base de castanhas orgânicas e cacau, que fica uma delícia para quando saboreado puro, mas também é perfeito para criar receitas diferentes como essa. Confira os detalhes abaixo.

Ingredientes da palha italiana:

100 g de castanha de caju crua

1 xícara de açúcar

150g de manteiga vegana

1/2 colher (café) de sal

200 g de chocolate 75%

4 colheres (café) de cacau em pó

200 ml de Choconuts A Tal da Castanha

250 g de biscoito maisena

Ingredientes da base de biscoitos:

125 g de biscoito maisena

25 g de farinha de amêndoas

50 g de manteiga vegana

1 colher (sobremesa) de água

1 colher (aobremesa). de açúcar

⅛ colher (café) de sal

⅛ colher (café) de canela

Ingredientes da ganache:

200 g de chocolate 50%;

200 ml de Cremeria A Tal da Castanha.



Modo de preparo:

Ferva as castanhas por 10 minutos para deixá-las macias e depois escorra a água e enxague-as bem.

Bata as castanhas com o açúcar, a manteiga derretida, o sal, chocolate derretido, o cacau e o Choconuts.

Quando o brigadeiro ficar liso e cremoso, adicione os biscoitos quebrados e misture para incorporar.

Passe a palha italiana para a base de biscoito (receita abaixo), cubra com a ganache e leve para a geladeira por pelo menos 8h para firmar.



Base de biscoitos: Triture os biscoitos e misture-os com o restante dos ingredientes. Passe essa farofa para uma forma redonda de 18cm de diâmetro com o fundo removível e pressione-a bem para desenhá-la no fundo. Asse a base por 15 minutos no forno pré-aquecido a 180ºC e depois deixe esfriar antes de cobrir com o recheio.

Ganache: Derreta o chocolate no microondas e depois adicione o Cremeria. Mexa bem até ficar homogêneo e use a ganache para finalizar a torta.



Fonte: A Tal da Castanha, marca brasileira que utiliza em sua composição ingredientes de origem natural e vegetal.