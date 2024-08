Surpreenda com o super Bolo de Chocolate Melken

A Harald, marca de chocolate e cobertura para o mercado de confeitaria, preparou uma receita saborosa com Chocolate Melken para você compartilhar com os amigos e com a família em uma festa ou sobremesa em um almoço. Além de ser delicioso, ele tem uma bela apresentação que vai contribuir para a decoração da mesa e deixar todos com água na boca. Confira:

Super Bolo de Chocolate

Ganache de chocolate

500 g de Chocolate Melken Meio Amargo

75 g de creme de leite

125 g de manteiga sem sal

150g de leite integral

25g de glucose

Calda quente de chocolate:

170 g de chocolate Melken Meio Amargo

225 g de água

140 g açúcar refinado

55 g cacau em pó Melken 100%

60 g glucose

Massa do bolo:

240 g de farinha de trigo

400g de cçúcar

75g de cacau em pó Melken 100%

7g de fermento em pó

2 ovos grandes

240 ml de leite

120ml de óleo

240 ml de água fervente

Modo de preparo

Ganache: Adicione em uma panela o creme de leite, o leite integral, a glucose e a manteiga sem sal.

Leve ao fogo até que a mistura comece a ferver, garantindo que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Despeje a mistura fervente sobre o chocolate Melken Meio Amargo picado. Deixe o chocolate derreter completamente e emulsione a ganache com um batedor de arame até obter uma textura lisa e homogênea. Reserve.

Calda quente: Ferva a água, o açúcar refinado e a glucose, retire do fogo e adicione um terço do xarope fervente ao cacau em pó, misturando bem até dissolver todos os grumos. Incorpore o restante do xarope, misturando até obter uma calda homogênea. Junte o Chocolate Melken Meio Amargo derretido à mistura de cacau e xarope. Mexa bem até incorporar totalmente. Passe a calda por uma peneira fina para remover qualquer resíduo e resfrie.

Massa: Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o açúcar, o cacau em pó, o fermento em pó, o bicarbonato de sódio e o sal. Peneire os ingredientes para evitar grumos. Adicione os ovos, o leite, o óleo vegetal e o extrato de baunilha aos ingredientes secos. Misture bem até obter uma massa homogênea. Acrescente a água fervente, mexendo lentamente até incorporar completamente. A massa ficará bem líquida, mas é normal e resultará em um bolo úmido. Despeje a massa na forma preparada. Leve ao forno preaquecido e asse por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo.

Montagem: Forre uma forma de bolo inglês com filme plástico. Alterne camadas de massa de bolo básico com a ganache. Pressione levemente cada camada para que fique bem compacta. Leve à geladeira e deixe gelar por pelo menos 4 horas para firmar bem. Retire o bolo da forma e remova o filme plástico. Passe uma camada de ganache na lateral para cobrir todas as partes expostas. Aplique o Granulé Melken Meio Amargo sobre a ganache, pressionando levemente para fixar bem. Corte o bolo em fatias e sirva com a calda quente de chocolate, proporcionando uma experiência deliciosa e irresistível.

Dica: Bata a ganache na batedeira para incorporar ar e ficar mais leve.

Melken: marca de chocolates nobres da Harald.