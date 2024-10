Spaghetti sem glúten ao molho basílico com camarões, mais sabor ao seu jantar

Spaghetti sem gluten com camarão - Foto: Divulgação

Quem disse que receita sem glúten precisa ser sem sabor? A Barilla, líder mundial em massas, ensina você a preparar um Spaghetti Sem Glúten ao molho basílico com camarões, que promete ser sucesso absoluto.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os sabores marcantes do molho basílico unido a leveza do camarão e a textura al dente da massa, proporcionam uma experiência gastronômica única.

Spaghetti sem glúten ao molho basílico com camarões

Ingredientes

Serve 2 porções

160 g de Spaghetti Sem Glúten Barilla

30 g de cebola roxa

12 camarões limpos

½ molho Basilico Barilla

Sal e pimenta do reino branca a gosto

200 ml de azeite de oliva extravirgem

Folhas de manjericão fresco



Modo de preparo

Corte a cebola roxa em fatias finas e refogue no azeite. Junte os camarões e refogue por 1 minuto. Adicione o molho Basílico e deixe cozinhar por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Enquanto isso, cozinhe a massa em água fervente com sal. Escorra um minuto antes do tempo indicado na embalagem. Reserve um pouco de água do cozimento em uma tigela. Junte a massa à panela com o molho e cozinhe pelo minuto faltante, mexendo sempre. Finalize com as folhas de manjericão e Buon appetito!



Fonte: Barilla, empresa de massas.