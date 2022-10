Sobremesas refrescantes e fáceis para a primavera

A primeira dica é a Torta Light de Ricota e Morango, ideal para quem busca opções com menor teor calórico. A Salada de Frutas Quente e Fria é o investimento certo para quem busca inovar, pois o doce traz uma mistura certeira entre merengue, frutas e sorvete.

Com sabor surpreendente, a Torta de Sorvete leva camadas de creme de leite condensado intercaladas com o biscoito Maizena, que cria uma consistência única e fica ainda melhor quando combinado com o sorvete, aquele toque original que faz toda a diferença.

A Flor de Maçã é para comemorar a flora da primavera e tem como principal ingrediente o pão Grão Sabor Maçã, Canela e Passas Wickbold. A Turma de Bichinhos é cheio de frutas e celebra a fauna.

É só escolher e mãos à massa.

Torta light de ricota e morango

Foto: Divulgação – Adria

Massa

½ embalagem de Biscoito Maizena Adria

6 colheres (sopa) de margarina light

Recheio

250 g de ricota picada

1 iogurte de morango light (170 g)

½ xícara (chá) de leite desnatado

1 embalagem de creme de leite light (200 g)

6 colheres (sopa) de açúcar light

1 caixinha de morango picado (300 g)

Modo de preparo

Massa: Bata no liquidificador, aos poucos, o biscoito maizena até obter uma farofa. Passe para uma tigela acrescente a margarina e misture até obter uma massa homogênea. Forre o fundo e a lateral de uma forma média desmontável (22cm de diâmetro) apertando para aderir bem. Leve ao forno (médio) por 10 minutos. Reserve.

Recheio: Bata no liquidificador os 4 primeiros ingredientes com 2 colheres (sopa) de açúcar. Reserve. Leve ao fogo o morango com o açúcar restante e cozinhe rapidamente. Junte metade ao creme batido. Recheie a torta reservada e cubra com o morango restante. Leve à geladeira. Sirva bem gelada.

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

Fonte: Adria

Salada de frutas quente e fria

Ingredientes

1 embalagem de Biscoito Maizena Adria

3 xícaras (chá) de frutas picadas da estação (uva, banana, pêssego, manga)

Raspas e suco de 2 laranjas

4 colheres (sopa) de Cointreau

2 colheres (sopa) de açúcar cristal

1 litro de sorvete de creme

4 claras

8 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

Modo de preparo

Comece regando as frutas com o suco de laranja e o Cointreau. Polvilhe o açúcar, acrescente as raspas de laranja e deixe na geladeira por cerca de 1 hora. Forre o fundo de um refratário retangular grande (33 x 23cm) com os biscoitos maizena. Espalhe por cima as frutas picadas e regue tudo com o suco que se formou no fundo. Espalhe o sorvete em colheradas e mantenha a travessa no freezer até o momento de finalizá-la. Na hora de servir, preaqueça o forno em temperatura alta (250ºC). Bata as claras em neve, junte o açúcar e continue a bater até formar um merengue firme. Espalhe-o por igual sobre o sorvete e com as costas de uma colher faça picos. Polvilhe ligeiramente a superfície com açúcar de confeiteiro. Leve ao forno quente por cerca de 5 minutos para dourar e sirva a seguir.

Toque do chef: O sucesso desta sobremesa é dourar o merengue rapidamente, sem que o sorvete derreta. Para isso, verifique se o forno está bem aquecido. Se o seu forno tiver chama superior (grill), utilize-a exclusivamente sem acender a inferior.

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: 25 minutos

Torta de sorvete

Foto: Divulgação Piraque – Foto:

Ingredientes

130 g de Biscoito Maizena Piraquê

1 ½ pacote de Biscoito Maizena Piraquê

70 g de manteiga derretida

2 latas de leite condensado

300 ml de leite

6 gemas

800 g de creme de leite fresco batido em ponto de chantilly

½ xícara de calda de chocolate

Calda de chocolate

90 ml de água

12g de chocolate em pó

140 g chocolate meio amargo

110 g de açúcar

60 g de manteiga

90 g de glucose de milho

Modo de preparo

Prepare a calda de chocolate. Em um liquidificador, bata a água e o chocolate em pó. Coloque em uma panela e leve ao fogo até esquentar, mas não ferver. Adicione o chocolate meio amargo, o açúcar e a manteiga. Mexa até dissolver o açúcar e derreta a manteiga e o chocolate. Junte a glucose e mexa até dissolver. Reserve para esfriar. Prepare a torta. Disponha 130 g dos biscoitos Maizena em um processador e triture até obter uma farofinha. Adicione a manteiga derretida e processe mais um pouco para misturar. Em uma forma redonda de fundo removível, acomode a farofinha de biscoitos cobrindo toda a base. Reserve. Em uma panela, disponha o leite condensado, o leite e as gemas. Cozinhe em fogo baixo, sempre mexendo, até obter um creme espesso. Reserve. Adicione ⅓ do chantilly no creme e misture bem até ficar homogêneo. Acrescente o restante e misture delicadamente até incorporar bem. Reserve. Disponha o restante dos biscoitos Maizena inteiros em toda a volta da forma, apertando levemente para fixar na base de biscoitos. Adicione uma camada do creme e uma camada de biscoitos. Repita nessa ordem, finalizando com mais uma camada de creme. Leve ao freezer por, pelo menos, 4 horas. Finalize com a calda de chocolate e sirva em seguida.

Rendimento: 8 pessoas

Tempo de preparo: 45 minutos

Fonte: Piraquê

Flor de maçã

Foto: Wickbold – Foto:

Ingredientes

12 fatias de pão Grão Sabor Maçã, Canela e Passas Wickbold

4 maçãs

4 gemas

80 gramas de farinha

50 gramas de açúcar

2 colheres (chá) de extrato de baunilha

Modo de preparo

Com a ajuda de um aro, corte as fatias do pão Grão Sabor Maçã, Canela e Passas Wickbold e amasse com um rolo de massa. Posicione as fatias em forminhas de muffins, deixando uma cavidade para receber o recheio. Em um liquidificador, bata as gemas, a farinha, o açúcar e o extrato de baunilha. Transfira a mistura para uma panela, em fogo médio, e mexa com um fouet até engrossar. Coloque em um recipiente e deixe esfriar com um plástico filme sob a superfície do creme. Corte as maçãs em gomos e passe em um mandolim para obter fatias bem finas. Recheie a cavidade de cada muffin com o creme e vá colocando as pétalas de maçã até formar uma rosa. Desinforme e sirva em seguida. Polvilhe açúcar de confeiteiro para decorar.

Fonte: Wickbold

Turma de bichinhos

Foto: Seven Boys – Foto:

Ingredientes

Fatias de Pão Sovado Casa de Vó Seven Boys Frutas (morango, mirtilos, bananas, kiwi). Creme de sua preferência (amendoim, chocolate com avelãs ou creme de queijo)

Modo de preparo

Gato: creme de amendoim; morangos para as orelhas e focinho; mirtilos ou uva para os olhos; e kiwi para o bigode.

Passarinho: creme de queijo; morangos para a crista e as asas; banana e mirtilo (ou uva) para os olhos.

Peixe: creme de queijo; morangos para as escamas; bananas para o rabo, guelras e base dos olhos; e mirtilo ou uva para os olhos

Urso: creme de chocolate com avelãs; bananas para as orelhas e focinho; e mirtilos (ou uvas) para o topo do focinho e olhos.

Fonte: Seven Boys

SALADA AMOR PERFEITO

Foto: Dietbox – Foto:

Ingredientes

1 prato fundo de alface americana

½ pepino japonês fatiado bem fininho

1 cenoura ralada

1 maçã pequena, em cubos

Flores de amor perfeito (à gosto)

Finalize com amêndoas laminadas ou castanha de caju trituradas, à gosto.

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em um bowl, e tempere com suco de 1/2 laranja e uma pitada de sal.

Fonte: Dietbox