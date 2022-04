Sobremesas adoçam o almoço em família

A Páscoa entra no rol de datas festivas em que um dos grandes atrativos é comer bem, e isso inclui as sobremesas.

Os ovos de chocolate são feitos para compartilhar, mas isso não significa que devam ser abertos e consumidos logo no almoço de Páscoa. Isso até pode acontecer, mas a maioria das pessoas prefere aproveitar as altas doses de doces recebidas nesta época do ano para saborear aos poucos.

E com isso, fica a dúvida, o que servir no almoço de Páscoa? Aproveitando o clima chocoólico, uma sugestão é servir sobremesas em que o sabor esteja presente, seja como protagonista ou coadjuvante. Daí a ideia de preparar ovo de Páscoa na travessa, prestígio no copinho, palha italiana.

Já para quem deseja sair do senso comum que liga Páscoa a chocolate, sugerimos o clássico Pudim de Claras. Confira as receitas!

Prestígio no copinho

Prestígio no copinho – Foto: Adobe Stock

Ingredientes

390 g de leite condensado (1 lata)

20 g de manteiga (1 colher de sopa)

80 g de coco seco ralado

100 mL de leite de coco (1/2 vidro)

200 g de creme de leite (1 caixinha)

150 g de chocolate meio amargo derretido

200 g de creme de leite (1 caixinha)

Modo de preparo

Coloque em uma panela o leite condensado, a manteiga, o leite de coco e o coco ralado, reserve um pouquinho para a decoração. Leve ao fogo médio sempre mexendo.

Quando começar a ferver abaixe o fogo e continue mexendo. Deixe cozinhar por cerca de 6 minutos até desprender do fundo da panela. Desligue o fogo e adicione 1 caixinha de creme de leite.

Distribua nos copinhos americanos. Misture o creme de leite com o chocolate até ficar homogêneo. Espere esfriar por uns 10 minutos até que fique mais frio. Coloque sobre o creme de coco. Decore com o coco ralado que deixou reservado.

Tempo de preparo: 55 minutos

Rendimento: 8 porções

FONTE: cooknenjoy.com

Ovo de Páscoa de Travessa

Ovo de Páscoa de Travessa – Foto: Divulgação

Ingredientes

CREME ESCURO

150 g de chocolate ao leite picado

100 g de chocolate meio amargo picado

1 xícara (chá) de creme de avelã

1 lata de creme de leite

100 g de chocolate branco para decorar

CREME BRANCO

1 lata de leite condensado

1 colher (chá) de manteiga com sal

1/2 xícara (chá) de castanha de caju torrada triturada

1 lata de creme de leite

COBERTURA

150 g de chocolate ao leite picado

Modo de Preparo

CREME BRANCO Despeje o leite condensado, a manteiga e a castanha em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo. Cozinhe por 3 minutos após iniciada a fervura. Desligue, deixe esfriar e misture o creme de leite.

CREME ESCURO Misture o chocolate ao leite com o chocolate meio amargo e derreta em banho-maria. Junte o creme de avelã e o creme de leite, mexendo até homogeneizar. Faça uma camada no fundo de um refratário pequeno com metade deste creme. Espalhe o creme branco e cubra com o restante do creme escuro. COBERTURA Derreta o chocolate ao leite em banho-maria e espalhe sobre o creme escuro. Leve à geladeira por 2 horas ou até secar e formar uma casquinha. Derreta o chocolate branco em banho-maria e decore formando riscos diagonais. Sirva.

Fonte: Supermercados Mambo

Palha Italiana

Palha Italiana – Foto: Divulgação

Ingredientes

2 latas de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga

300 g de chocolate meio amargo picado

1 caixinha de creme de leite

300 g de biscoito de maisena

Modo de Preparo

Em uma panela, dispor o leite condensado, a manteiga e o chocolate meio amargo picado. Levar ao fogo médio e mexer até o chocolate derreter bem e a mistura começar a soltar do fundo da panela. Juntar o creme de leite e continuar mexendo até a mistura ficar consistente. Reservar para amornar.

Em uma forma de fundo removível forrada com papel manteiga intercalar camadas de biscoito de maisena e brigadeiro. Levar para a refrigeração por 2 horas. Decorar o topo da torta com farelo de biscoito.

Fonte: Supermercados Mambo

Pudim de claras

Pudim de claras – Foto: Adobe Stock

Ingredientes

PUDIM

6 claras;

6 colheres de sopa de açúcar (para as claras em neve);

12 ameixas em calda (sem calda e sem caroço picada bem pequeno);

1/4 xic. açúcar (para caramelizar a forma).

CREME

1 lata de leite condensado;

1 lata de creme de leite;

3 gemas;

1 colher (sopa) de maisena

Modo de preparo

PUDIM Pegue uma forma de 25cm com furo no meio ou lisa com fundo fixo. Coloque-a em cima de uma boca do fogão, e adicione o açúcar. Em seguida, ligue a chama diretamente na forma e mexa o açúcar com uma colher até ele derreter e caramelizar, cuidando para não queimar. Com o auxílio de um pano, remova a forma do fogão. Na batedeira bater as claras em neve, e adicionar as colheres de açúcar uma a uma. Misturar as ameixas picadas levemente à mão. Despejar a mistura em uma forma com furo no meio já caramelizada, e levar ao forno pré-aquecido a 180°C em banho maria por 15 ou 20 minutos, até ficar firme e dourado. Deixe esfriar dentro do forno, e desenforme antes de esfriar por completo. CREME Bata tudo no liquidificador. Em seguida, inclua 1 colher de sopa de maisena e leve ao fogo para engrossar. Depois de morno, acrescente a lata de creme de leite, sirva sobre o pudim no prato e decore com algumas ameixas e sua calda.

Fonte: Mercado Quitanda